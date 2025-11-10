Bonus nido, sull’app INPS Mobile disponibili nuovi servizi

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3336, l’Inps informa che il servizio Bonus nido, disponibile nell’app INPS Mobile, è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione dei pagamenti e delle contestazioni del contributo relative ai mesi richiesti nella domanda.

La nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate, che risultano in uno dei seguenti stati:

“In attesa di documentazione”;

“Protocollata”;

“In lavorazione”;

“Accolta”.

L’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio Bonus nido che permette, agli utenti che hanno presentato la domanda, di accedere facilmente alla sezione, consentendo di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.

L’app INPS Mobile è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.

Informazioni sul bonus nido

L’INPS, con la circolare INPS 20 marzo 2025, n. 60, il messaggio 25 marzo 2025, n. 1014 e il messaggio 4 aprile 2025, n. 1165, illustra il contributo specificando:

requisiti;

domande;

importo;

pagamento;

documenti di spesa da allegare mensilmente per il contributo asilo nido;

decadenza e subentro di un nuovo richiedente;

incumulabilità e trattamento fiscale del contributo.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.

La domanda può essere presentata cliccando su “Utilizza il servizio”, o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio.