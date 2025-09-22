Bonus nuovi nati, chi deve presentare domanda entro il 22 settembre?

L’Inps ha esteso il termine per la presentazione delle domande per il Bonus nuovi nati. Infatti, il contributo una tantum di mille euro, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, potrà essere richiesto da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Con il messaggio 24 luglio 2025, n. 2345, l’Istituto ha comunicato la modifica alla tempistica.

Per le famiglie con eventi avvenuti dal 1° gennaio al 24 maggio 2025, che non hanno ancora presentato domanda entro i precedenti 60 giorni, è prevista una finestra di recupero: sarà possibile presentare la richiesta entro il 22 settembre 2025.

Chi può richiederlo

Il contributo è riconosciuto a favore del genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, con un valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore ai 40mila euro.

Nel calcolo del valore ISEE non si tiene conto degli importi erogati per l’Assegno unico e universale (AUU).

Ulteriori info

L’Istituto, con la circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76 illustra il contributo specificando:

i requisiti di accesso;

la presentazione e la gestione delle domande;

l’importo;

il pagamento;

il trattamento fiscale del contributo.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è quello stabilito dalla legge n. 241 del 1990: 30 giorni.