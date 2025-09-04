Borse di studio e contributi per libri di testo, regione Emilia-Romagna: domande dal 4 settembre al 24 ottobre 2025

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con Deliberazione n. 1165 del 14 luglio 2025, ha approvato i requisiti di accesso e i criteri per la concessione dei benefici del diritto allo studio a.s. 2025/2026.
Tipologie di benefici
Sono previste le seguenti tipologie di beneficio:
- Borse di studio a valere su risorse regionali:
- Sono finalizzate a sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
- Sono destinate a studenti iscritti al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e al secondo anno e terzo dei percorsi IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP.
- Sono erogate dalla Provincia/Città Metropolitana di residenza dello studente.
- Borse di studio a valere su risorse statali:
- Sono finalizzate a sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai bene e servizi di natura culturale. Sono destinate a studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
- Sono erogate con modalità che verranno comunicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
- Contributi per i libri di testo:
- Sono finalizzati a sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
- Sono destinati a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
- Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente. Per presentare domanda di contributo non occorre dichiarare la spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è soggetto a rendiconto.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda i genitori, chi rappresenta legalmente il minore e gli studenti e le studentesse se maggiorenni.
Per accedere ai benefici gli studenti devono avere i seguenti requisiti:
- Nati a partire dal 01/01/2001, il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992;
- residenti in Emilia-Romagna anche frequentanti scuole localizzate in regioni confinanti/limitrofe a condizione che lo studente rientri quotidianamente nella propria residenza;
- in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
- Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;
- Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.
- Iscritti nell’a.s. 2025/2026:
- a scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione,
- al secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- alle tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP.
Quando presentare domanda
Dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 (ore 18) sarà possibile presentare domanda sia per le borse di studio (di competenza delle Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di Comuni/Unioni dei Comuni) per l’anno scolastico 2025/2026.
In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente online attraverso l’applicativo ER.GO SCUOLA. L’accesso all’applicativo potrà essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID – Sistema Pubblico di identità digitale e la CIE – Carta d’identità elettronica o CNS – carta nazionale dei servizi.