Borse di studio Fulbright per insegnare italiano negli USA, domande entro il 9 settembre

Borse di studio Fulbright per insegnare italiano negli USA, domande entro il...

Il concorso Fulbright – FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università e College statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel proprio Paese.

Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese.

Le borse di studio sono offerte a cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

– Residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo al momento della presentazione della domanda e durante tutta la procedura di “placement” fino alla partenza per gli Stati Uniti;

– Titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento conseguito in Italia nei cinque (5) anni antecedenti la scadenza del concorso;

– Esperienza di insegnamento certificabile;

– Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata da TOEFL con punteggio non inferiore a 79/120 o da IELTS con punteggio complessivo non inferiore a 6.0/9.0, modalità Academic.

I partecipanti che saranno selezionati riceveranno una borsa di studio comprensiva di contributo per spese di soggiorno per 9 mesi ($5,400) più un rimborso per il pagamento del biglietto aereo a/r (1.100 euro), copertura delle spese di vitto e alloggio, uno stipendio di circa $500-$600 e ulteriori benefit.

La durata della borsa di studio è di un anno accademico 2023-2024 per la durata di 9 mesi (2 semestri accademici).

La scadenza per inviare la candidatura è fissata alle ore 23.59 del 9 settembre 2022.