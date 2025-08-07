Borse di studio per la frequenza degli ITS Academy, sono esenti da Irpef e Irap: interpello dell’Agenzia delle Entrate

A partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio concesse da enti pubblici agli studenti che frequentano i percorsi formativi degli ITS Academy non saranno più soggette né all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) né all’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Questo è quanto chiarito ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 204 del 6 agosto 2025 a un interpello.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Una Fondazione ITS, che finanzia borse di studio attraverso i fondi del PNRR, ha chiesto chiarimenti all’Agenzia.

Le borse vengono assegnate con criteri simili a quelli utilizzati per le università e gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM), con l’obiettivo di:

incentivare la partecipazione ai corsi ITS Academy,

sostenere economicamente gli studenti (vitto, alloggio, trasporti),

garantire pari opportunità nel diritto allo studio.

Le borse rientrano nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5 del PNRR, e il loro importo varia in base a:

livello del percorso formativo,

distanza tra la residenza dello studente e la sede del corso,

esigenze personali dello studente,

presenza di esperienze di tirocinio all’estero.

La Fondazione ha chiesto se queste borse possano beneficiare delle esenzioni fiscali previste.

La risposta positiva dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esenzione da IRPEF e IRAP per queste borse di studio, facendo riferimento alla recente Legge n. 79 del 5 giugno 2025, che ha convertito il Decreto-Legge n. 45/2025 contenente misure per l’attuazione del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

La norma che estende l’esenzione fiscale

La Legge n. 99/2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata modificata introducendo un nuovo comma 9-bis all’articolo 4. Questo comma stabilisce che:

“A partire dall’anno d’imposta 2025, non sono soggette a IRPEF le somme erogate come borse di studio da parte dello Stato, Regioni, Fondazioni ITS Academy e altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy”.

Esclusione anche dall’IRAP

Infine, l’Agenzia ha confermato che queste somme non rientrano nemmeno nella base imponibile IRAP, facendo riferimento all’articolo 10-bis del Decreto Legislativo n. 446/1997.

