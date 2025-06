Bullismo e cyberbullismo, Cdm approva decreto legislativo: le misure previste e il ruolo della scuola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, un ulteriore passo nella tutela dei minori, in linea con l’impegno già testimoniato da iniziative come il decreto Caivano.

Le misure

Questo decreto, che ha ricevuto il parere favorevole delle commissioni parlamentari, introduce diverse novità significative, illustrate nella conferenza stampa di ieri, 4 giugno: