Bullismo, una piaga che si contrasta con modelli positivi: cosa può fare la scuola? Il percorso gratis di Fondazione Paoletti

Bullismo, isolamento, ritiro sociale: sfide che mettono a dura prova gli adolescenti. La scuola può diventare il luogo in cui ritrovare forza, legami e speranza, grazie a modelli positivi che ispirano e aiutano a credere di nuovo in sé stessi.

Un modo potrebbe essere Prefigurare il Futuro, il progetto ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, che porta nelle scuole italiane le 10 Chiavi della Resilienza, un sunto dei migliori saperi su come funzioniamo e come possiamo migliorare il nostro benessere, attraverso un innovativo approccio neuropsicopedagogico.

In un tempo in cui gli adolescenti affrontano sfide complesse come l’isolamento emotivo, il ritiro sociale e le nuove forme di bullismo – anche digitale – la scuola può diventare il primo spazio in cui ritrovare significato, legami e forza, e coltivare una salute globale, ossia un completo stato di benessere fisico, mentale, sociale ed esistenziale.

“Prefigurare il Futuro” è un progetto ad accesso libero, previa iscrizione, di Fondazione Patrizio Paoletti rivolto alla comunità scolastica – dirigenti, docenti, studenti e famiglie – per sviluppare resilienza, benessere e coesione, attraverso 10 chiavi che allenano corpo, mente ed emozioni a rispondere alle difficoltà con consapevolezza e visione.

Tra queste, la Chiave 4 – Lasciati ispirare è un invito potente: scegliere modelli positivi, ascoltare storie che parlano di coraggio, leggere vite che hanno trasformato il dolore in forza, aiuta i giovani a non arrendersi. La Chiave 4 sottolinea anche il ruolo fondamentale dei modelli e delle relazioni positive, in grado di accompagnare e orientare a un migliore benessere e a una crescita ottimale, contrastando il pericolo dell’isolamento sociale e della solitudine, che in questo tempo di iperconnessione digitale, rischiano di minare profondamente la nostra salute globale, in particolar modo nell’adolescenza.

Quando gli studenti incontrano esempi vivi di resilienza, si riattiva il desiderio di migliorarsi, si orientano verso nuovi valori, sviluppano empatia e imparano a “narrarsi” non più come vittime, ma come protagonisti del proprio percorso.

Le neuroscienze confermano: l’ispirazione produce dopamina, ossitocina e nuove connessioni neurali che favoriscono motivazione, empatia, apprendimento.

Il programma offre:

Percorsi didattici e formativi per il personale scolastico;

Attività esperienziali per studenti;

Incontri con esperti, ricercatori e psicologi;

Ogni attività è pratica e applicabile. Ogni chiave offre strumenti concreti per prevenire il disagio, rafforzare l’autoefficacia e costruire una cultura del benessere condivisa.

Prefigurare il Futuro è già stato adottato con più di 4000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori in più di 20 scuole su tutto il territorio italiano. Adesso puoi portarlo anche nella tua.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso per le scuole è completamente GRATUITO e rinnovabile PER TRE ANNI.

La ricerca

Il percorso prevede una ricerca scientifica quali e quantitativa di monitoraggio realizzata in collaborazione con L’Università di Padova che ha lo scopo di offrire una fotografia sulle sfide e risorse della comunità e rendere ancora più efficace il programma didattico.

A chi si rivolge il progetto?

Il percorso formativo è articolato in moduli distinti per i diversi attori della comunità scolastica:

Per gli studenti , il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi.

, il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi. Per genitori e docenti, i moduli si concentrano sulla comprensione del cervello adolescente e della resilienza e dell’educazione affettiva su come superare l’isolamento e superare bullismo e cyberbullismo, creare legami positivi, e sull’analisi dei rischi e delle risorse legati a tecnologia, web e relazioni. Sono inoltre previsti percorsi di tutoring/formazione e dialogo educativo per sostenere l’utilizzo dei materiali e la crescita emotiva e affettiva degli studenti, promuovendo il dialogo intergenerazionale.

Il webinar

Per entrare nell’ottica del progetto è disponibile il webinar gratuito di presentazione, che si terrà il 10 settembre dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

L’approccio didattico

Il progetto si distingue per la sua metodologia didattica integrata, che combina diverse modalità per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento:

Formazione residenziale immersiva (a partire da secondo anno di adesione) : Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente.

: Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente. E-learning e webinar interattivi : Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana.

: Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana. Materiali didattici innovativi: Sviluppati dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questi strumenti pedagogici sono progettati per essere adattabili a diversi contesti e stili di apprendimento, facilitando l’organizzazione delle esperienze educative e stimolando l’interesse degli studenti. Il diario di bordo cartaceo per ogni studenti con i contenuti delle lezioni e le gli esercizi didattici, comprensivi della bibliografia e riferimenti psicopedagogici. Inoltre le video-lezioni create ad hoc per ogni sessione, in particolare, stimolano più sensi contemporaneamente, aumentando l’efficacia dell’insegnamento e personalizzando l’esperienza educativa.

La scuola può fare partire un cambiamento

Il progetto “Prefigurare il Futuro” non è solo un corso di formazione, ma un vero e proprio stimolo a innescare un cambiamento culturale duraturo nell’ambiente scolastico. Tutte le scuole interessate possono aderire gratuitamente, beneficiando di tre annualità di formazione e supporto.

È anche possibile inserire il progetto nelle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per gli Istituti che ne fanno richiesta. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per le scuole di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo, trasformando la scuola in un vero laboratorio di resilienza e crescita.

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da ottobre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/