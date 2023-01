Calano del 2,4% le copie di libri venduti

L’editoria a inizio d’anno fa l’inventario dei libri venduti e del volume di affari.

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Nielsen BookScan, nel 2022 l’editoria di varia è calata del 2,3% a valore di prezzo di copertina rispetto al 2021 ed è cresciuta del 13,1% rispetto al 2019, pre-pandemia. Come numero di copie è scesa del 2,4% rispetto al 2021 ed è cresciuta del 13,3% rispetto al 2019.

Dopo due edizioni online a causa dell’emergenza sanitaria, il Seminario torna anche in presenza nel tradizionale appuntamento in quattro giornate presso la storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia dal 24 al 27 gennaio 2023. Momento conclusivo sarà la tavola rotonda internazionale, nel corso della quale si discuterà del cambiamento generazionale dei lettori, librai e presidenti come Michael Busch che federando diverse catene librarie tedesche ha superato Amazon per quota di mercato nel settore, James Daunt che ha risanato e rilanciato le due principali catene in Uk e in Usa, Sonia Draga, la più attiva tra gli editori polacchi, Gilles Haéri, l’editore che nel 2021 ha messo tre autori italiani in cima alle classifiche francesi, Stefano Mauri e Madeline McIntosh a capo della più grande casa editrice di varia al mondo, moderati da Porter Anderson.

Chiuderà il Seminario alle 12.30 l’intervento dello scrittore Claudio Magris su I libri e la Memoria.

E’ prevista la tradizionale consegna del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri che va alla Libreria Lovat di Villorba e della Borsa di lavoro Nick Perren a Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita di Ascoli Piceno.