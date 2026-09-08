Calcolatrici scuola, quale consigliano i docenti? I suggerimenti per ogni ciclo di istruzione

La scelta della calcolatrice come vero e proprio strumento didattico, e non come semplice mezzo di calcolo, rappresenta un passaggio cruciale per favorire l’apprendimento della matematica fin dai primi anni di scuola.

Come evidenzia Massimo Esposito, esperto di didattica ed ex dirigente tecnico del Ministero dell’Istruzione, ai microfoni di Skuola.net, persino alla fine della scuola primaria i dispositivi troppo elementari rischiano di limitare gli alunni di fronte a concetti sfaccettati come frazioni, parentesi e percentuali. Inoltre, per i docenti è fondamentale orientare gli studenti verso l’uso di una calcolatrice fisica anziché dello smartphone: mentre le applicazioni mobili generano inevitabili distrazioni e violano i divieti scolastici, un dispositivo dedicato favorisce la concentrazione creando un vero e proprio “ambiente matematico” di studio.

Dal punto di vista pedagogico, la regola aurea che i docenti dovrebbero trasmettere alle famiglie riguarda l’adozione di strumenti dotati di “display naturale”. Questa tecnologia permette di visualizzare frazioni, radici e potenze esattamente nella stessa forma grafica dei libri di testo. Per l’insegnante, questo si traduce in un enorme vantaggio in classe: riducendo drasticamente il tempo speso a spiegare l’uso macchinoso delle parentesi e prevenendo banali errori di inserimento dei dati, si riesce a liberare risorse cognitive preziose, che gli studenti possono così canalizzare interamente sul ragionamento logico e sul problem solving.

Con il progredire del percorso di studi, la calcolatrice può evolversi da mero esecutore a compagna attiva nella formulazione di ipotesi. Se per la scuola media è indicata la calcolatrice scientifica, l’introduzione della calcolatrice grafica nelle scuole superiori consente di “osservare” visivamente gli oggetti matematici come le funzioni. Questo tipo di tecnologia non si limita a fornire un risultato numerico, ma supporta un approccio laboratoriale basato sull’esplorazione dei comportamenti delle funzioni (“cosa succede se…”) e sull’autoverifica, guidando lo studente a capire in anticipo quale sia la strategia di calcolo utile da seguire.

Infine, per integrare efficacemente questi dispositivi nella didattica quotidiana, è consigliabile che i docenti spronino gli studenti ad acquistare lo strumento all’inizio dell’anno scolastico. Questo consente loro di familiarizzare con le sue funzioni attraverso l’esplorazione autonoma e lo studio collaborativo prima delle verifiche. Sebbene l’investimento per un modello grafico sia superiore, gli insegnanti possono rassicurare le famiglie sulla sua durata pluriennale, specialmente nei licei scientifici e negli istituti tecnici. Resta infine essenziale che i docenti guidino l’acquisto facendo riferimento alla lista ufficiale dei modelli ammessi dal Ministero per l’Esame di Stato, garantendo così che lo strumento scelto possa accompagnare legalmente lo studente fino alla Maturità.