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08.09.2026

“Nonni paletta”, a Trieste l’iniziativa per aiutare gli studenti ad andare a scuola in sicurezza: boom di richieste di partecipazione

Redazione
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I nonni, si sa, sono sempre in prima linea per aiutare i nipoti. Per alcuni di loro, però, questa vocazione non si esprime solo a livello domestico, ma assume i contorni di un vero e proprio impegno civico. Come avviene a Trieste, dove 57 donne e uomini di età compresa tra i 55 e gli 82 anni si sono resi disponibili per aiutare i ragazzi ad attraversare in sicurezza le strade davanti a trentatrè scuole primarie della città. A riferire la (bella) storia è Rai News, secondo cui i nonni “paletta” prenderanno servizio dal 14 novembre, mentre oggi sono stati presentati ai triestini in piazza Unità, che hanno raggiunto a bordo di un bus “storico”. Un vero e proprio “battesimo” per un’iniziativa molto apprezzata.

A Trieste, precisa la testata, non si tratta di una novità. Il Comune investe nel servizio di vigilanza “stabilmente dal 1980”, attraverso il contributo della Polizia di Stato, “che grazie al coordinamento del comandante Milocchi, organizza e segue il servizio, individuando i punti più critici e assegnando proprio in queste aree la presenza dei nonni vigili”. A ricordarlo, nel corso dell’incontro, sono stati l’assessora alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo, l’assessore alle Politiche dell’educazione e della famiglia, Maurizio De Blasio, il Comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, il consigliere Marcelo Medau e i consiglieri d’amministrazione della Trieste Trasporti, Vanessa Antonella Cason Paolo Tudda.

Nel dettaglio, a partecipare all’iniziativa di volontariato saranno otto donne e 49 uomini, che metteranno a disposizione alcune ore della loro giornata per aiutare i ragazzi ad attraversare in sicurezza per recarsi a lezione. Una partecipazione molto significativa, che in realtà è stata ancora più vasta, ha precisato l’assessora De Gavardo, citata da Rai News. “Oggi possiamo festeggiare un traguardo importante: quest’anno abbiamo raggiunto le 60 domande accettate per il servizio dei nonni vigili”. I tre nonni che non hanno ancora preso servizio sono in lista d’attesa, e prossimamente – conclude la testata – alri potrebbero unirsi. “C’è ancora posto: chi fosse interessato può chiedere di essere inserito”.

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