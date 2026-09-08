Condizionatori nelle scuole, pubblicato il decreto che stanzia 20 milioni di euro: domande entro l’11 settembre 2026

Il MIM ha pubblicato il decreto di assegnazione di risorse per il comfort microclimatico degli ambienti didattici a

favore delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Si tratta del D.M. n. 179 del 2 settembre 2026, che stanzia la somma complessiva di € 20.000.000,00, destinata, fino a

esaurimento della stessa, alle istituzioni scolastiche pubbliche per l’acquisto, l’installazione e la messa in funzionamento di apparecchi e dispositivi per il raffrescamento e per il comfort microclimatico degli ambienti e delle aule didattiche.

Le istituzioni scolastiche beneficiarie saranno individuate previa la procedura a sportello, di cui all’avviso del 4 settembre 2026.

Domande entro le ore 12 dell’11 settembre

Il suddetto avviso si rivolge a tutte le istituzioni scolastiche statali, che potranno presentare la propria richiesta di contributo in base alle effettive necessità e alle esigenze di raffrescamento dei propri ambienti. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola richiesta di finanziamento.

I contributi sono riservati a interventi su aule e ambienti didattici situati in edifici scolastici pubblici che rispettino precise condizioni:

Non devono essere già dotati di impianti per il trattamento dell’aria o per il raffrescamento.

Non devono essere di nuova costruzione.

Non devono essere stati oggetto di interventi di efficientamento energetico nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso.

Le risorse saranno assegnate secondo la modalità “a sportello”, ovvero mediante riparto basato sull’ordine cronologico di ricezione delle candidature, fino all’esaurimento completo dei fondi stanziati. La graduatoria finale sarà definita proprio in base alla data e all’orario di acquisizione delle domande sul sistema informatico.

I Dirigenti Scolastici dovranno far pervenire le candidature esclusivamente online entro le ore 14.00 dell’11 settembre 2026.

La candidatura deve essere presentata accedendo all’ambiente SIDI e utilizzando l’applicazione di Monitoraggio e Rendicontazione MONITOR/PIMER. All’interno della piattaforma, occorrerà selezionare il percorso Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e Rendicontazione, accedere alla sezione “Rilevazioni” e selezionare la voce “Comfort microclimatico degli ambienti didattici – D.M. 2 settembre 2026, n. 179”.

Erogazione dei fondi e adempimenti amministrativi

Le graduatorie delle scuole beneficiarie saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate sul sito dell’edilizia scolastica del Ministero.

La gestione finanziaria e la rendicontazione avverranno in modalità semplificata e automatizzata sempre tramite la piattaforma MONITOR/PIMER, seguendo questi passaggi:

Accertamento delle somme: la Direzione generale per l’edilizia scolastica comunica l’impegno dell’intero importo assegnato per consentire l’iscrizione delle somme nel programma annuale della scuola. Erogazione dell’acconto: viene liquidata subito alle scuole beneficiarie una quota pari al 70% dell’importo assegnato. Rendicontazione: le scuole caricano sulla piattaforma i titoli di spesa pagati (per l’acconto) e quelli impegnati o liquidati (per la restante quota). Tale rendicontazione deve essere obbligatoriamente munita del visto di regolarità amministrativo-contabile del revisore dei conti. Saldo finale: previa verifica e convalida delle rendicontazioni, viene erogato il restante 30% a saldo.

IL DECRETO