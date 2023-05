Calendario scolastico 2023/24, in Lazio lezioni al via il 15 settembre

Le lezioni nelle scuole della regione Lazio inizieranno venerdì 15 settembre 2023 per chiudere sabato 8 giugno 2024.

La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l’a.s. 2023/24, prevedendo, oltre alle festività nazionali, le seguenti sospensioni delle lezioni:

dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 per le vacanze di Natale

dal 28 marzo al 2 aprile 2024 per quelle pasquali.

Per le scuole dell’infanzia il termine dell’anno è fissato al 29 giugno 2024.

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).

La comunicazione delle variazioni al calendario operate dalle scuole dovrà essere inoltrata, improrogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2023, alla Regione Lazio esclusivamente per via telematica dalla PEC dell’Istituto scolastico alla casella di posta elettronica certificata (PEC): [email protected] unitamente alla delibera del Consiglio d’Istituto con la variazione del calendario, indicando, inoltre, date e modalità di recupero di eventuali sospensioni.

L’approvazione delle variazioni richieste avverrà con la predisposizione di un’unica nota alla quale sarà allegato l’elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie. Tale nota, sarà pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita pagina dedicata al Calendario scolastico e nella sezione “Notizie”.

Non sarà possibile approvare variazioni di calendario che non contengano i seguenti dati essenziali:

a) inizio e fine delle lezioni;

b) esatto computo dei giorni di effettiva erogazione del servizio scolastico;

c) individuazione dei giorni che l’istituzione scolastica ha destinato al recupero di quelli eventualmente mancanti rispetto al minimo sopra previsto.



In questo caso tramite PEC sarà comunicata all’Istituzione scolastica la motivazione della mancata approvazione ed il termine ultimo per l’invio della proposta modificata che deve essere accompagnata dalla propria delibera rettificata.

Circolare n. 473182 del 03/05/2023