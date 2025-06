Calendario scolastico 2025/26, anche la Basilicata approva: inizio lezioni il 15 settembre

Anche la regione Basilicata ha pubblicato il calendario scolastico regionale per il 2025/2026.

L’inizio dell’anno scolastico è fissato per il 15 settembre 2025, mentre la conclusione delle lezioni è prevista per il 10 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria, e per il 30 giugno 2026 per la scuola dell’infanzia.

La Regione ha deciso di accogliere la proposta di Confindustria di non anticipare l’apertura dell’anno scolastico prima del 15 settembre, per consentire al settore turistico della Basilicata di restare in linea con le regioni limitrofe, dove l’avvio delle lezioni è previsto dopo il 12 settembre.

Nella delibera è stato inoltre stabilito che, in presenza di comprovate necessità, le singole scuole autonome, in accordo con gli Enti Locali responsabili dei servizi scolastici, possono anticipare l’inizio delle lezioni di massimo tre giorni.

Il calendario scolastico per l’anno 2025-2026 prevede un totale di 205 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, e 222 giorni per la scuola dell’infanzia. Di questi, almeno 200 giorni devono essere dedicati alle attività didattiche, numero che può scendere rispettivamente a 204 e 221 se la festività del Santo Patrono cade in un giorno scolastico.

La delibera stabilisce inoltre che le scuole, nell’ambito della loro autonomia e nel rispetto del DPR 275/99, articolo 5, possono apportare modifiche al proprio calendario scolastico in funzione del Piano dell’Offerta Formativa e di eventuali esigenze straordinarie che richiedano sospensioni o variazioni del servizio scolastico.