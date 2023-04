Calendario scolastico a.s. 2023/24, in Lombardia si torna sui banchi il 12 settembre 2023 fino all’8 giugno 2024

Calendario scolastico a.s. 2023/24, in Lombardia si torna sui banchi il 12...

Anche la Regione Lombardia ha approvato il calendario scolastico per l’a.s. 2023/24, confermando il calendario regionale di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012.

La data di data di avvio delle lezioni è il 5 settembre 2023 per le Scuole dell’infanzia e il 12 settembre 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato.

La data di termine delle lezioni è invece l’8 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 29 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia.

Permangono stabilite le festività fissate dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, come di seguito specificato:

tutte le domeniche;

1° novembre – festa di tutti i Santi;

8 dicembre – Immacolata Concezione;

25 dicembre – Natale;

26 dicembre – Santo Stefano;

1° gennaio – Capodanno;

6 gennaio – Epifania;

lunedì dopo Pasqua;

25 aprile – Anniversario della Liberazione;

1° maggio – Festa del Lavoro;

2 giugno – festa nazionale della Repubblica;

Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;

vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;

vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale;

vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo.

Le Istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singolediscipline ed attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario ccolastico d’Istituto – debitamente motivati e deliberati – comunicandoli tempestivamente allefamiglie entro l’avvio delle lezioni.