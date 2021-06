Calendario scolastico, in Piemonte si parte il 13 settembre: vacanze di Carnevale “flessibili”

La Giunta regionale del Piemonte ha deliberato i criteri per la determinazione del calendario scolastico per il triennio 2021-2024 e contestualmente è stato fissato il calendario per l’a.s. 2021-2022: le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno prenderanno il via lunedì 13 settembre, ma ogni scuola, in base alla propria offerta formativa, potrà anticipare l’avvio delle lezioni, ma non prima del 2 settembre.

L’ultimo giorno di scuola è invece fissato a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni. Per la scuola dell’infanzia, l’ultimo giorno sarà il 30 giugno, per un totale di 186 giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno di uno nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

La Regione evidenzia una novità valida solo per il 2021-22: l’inserimento della “clausola di flessibilità” legata alle vacanze di Carnevale. “In caso di aumento dei contagi ed eventuale adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole – spiega l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino – le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte con un provvedimento da assumere entro il 10 gennaio”.

Il calendario definisce anche i periodi di vacanza: quelle di Natale inizieranno il 24 dicembre con ritorno in aula il 10 gennaio, quelle di Carnevale sono previste dal 26 febbraio al 1° marzo, quelle di Pasqua dal 14 al 19 aprile.