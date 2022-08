Call veloce… opportunità o ingiustizia?

Vi scrivo per capire come sia stato possibile da parte del Ministero e dei sindacati permettere la partecipazione alle call veloci in ruolo agli iscritti al concorso ordinario DD 449/2020 che hanno avuto la fortuna di svolgere la prova in una regione con meno iscritti, con una commissione più rapida, o anche solo la fortuna di avere una commissione, che una volta nominata, ha poi effettivamente prestato servizio.

Il concorso è attualmente in svolgimento per la maggior parte degli iscritti, ma i colleghi pugliesi sono da oggi nominati in ruolo in Piemonte, Toscana, Lombardia… Prendo ad esempio le mie cdc AC24 e AC25. Per accorpamenti vari delle regioni le tre commissioni di cui ho personalmente conoscenza sono Puglia, Lazio e Lombardia.

AC24: Puglia -concorso finito, GM pubblicate, tutti in prima fascia, partecipazione a call veloce, immissioni in ruolo ovunque su territori nazionale. Lazio: nominata commissione, creato calendario che è stato poi annullato e nessuna notizia pervenuta in seguito, tutto fermo da maggio. Lombardia: nessuna notizia pervenuta.

AC25. Puglia – svolgeranno a settembre/ottobre le prove. Lazio – procedura chiusa nel momento in cui Puglia ha chiuso AC24, mai uscite le GM, per cui ognuno sa di essere idoneo o no, ma nessuno in prima fascia, no call veloce, no passaggio di ruolo. Lombardia – procedura in corso di svolgimento, moltissimi candidati per cui le operazioni richiedono più tempo.

È normale che tutte queste assegnazioni in ruolo si siano in realtà giocate sulla commissione ed il caso? Perché non siamo stati tutti messi nella stessa condizione?

Dato che stiamo partecipando allo stesso concorso, sarebbe stato giusto pubblicare sì le GM, ma impedire l’accesso a fasi successive a tutti fino a chiusura delle procedure concorsuali ovunque.

Siamo tutti candidati del 449/2020, ma siamo stati trattati in modo iniquo proprio dal ministero che dovrebbe essere garante di equità. Nessuno se n’è reso conto? Nessuno ha riflettuto sul danno di tutti gli altri candidati cui di fatto vengono a mancare posti di ruolo in cdc con già pochi posti? Posti presi da persone che magari alla fine avranno anche un punteggio inferiore agli altri, ma hanno solo avuto la fortuna di essere nella regione giusta, nel concorso giusto? Che vergogna.

