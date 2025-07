Call veloce docenti di sostegno 2025: Procedura prevista

La nota ministeriale sulle supplenze per l’anno scolastico 2025/2026 dopo la fase provinciale relativa alle assunzioni con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per i docenti di sostegno inseriti in prima fascia GPS, ha previsto l’avvio della call veloce qualora dovessero restare dei posti di sostegno in ogni ordine e grado di scuola.

Pubblicazione delle sedi

Gli uffici Scolastici provinciali, ultimate le operazioni di nomina dei docenti iscritti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, entro il 13 agosto 2025 pubblicano sui rispettivi siti internet le eventuali sedi rimaste vacanti.

Requisiti

Possono partecipare alla procedura della call veloce presentando domanda per via telematica per l’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS, i docenti che:

• Sono inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

• Hanno preso parte alla procedura provinciale e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione della domanda o per mancata indicazione di talune sedi;

• Non sono stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Che cosa indicare nella domanda

Gli aspiranti in possesso dei requisiti suddetti, che intendono partecipare alla procedura della call veloce dovranno indicare:

• La provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella d’inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare;

• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

Presentazione della domanda

Le funzioni per la presentazione delle domande sono rese disponibili tramite la piattaforma “Istanze on Line – POLIS” nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 19 agosto (ore 9.00). Fermo restante che, aperta la fase interprovinciale, gli UST non potranno più procedere a surroghe anche a eventuali rinunce pervenute rispetto alle assegnazioni provinciali effettuate.

Procedura assegnazione posto di sostegno

Dopo aver presentato la domanda per la provincia prescelta, il sistema elabora l’elenco dei docenti, graduandoli sulla base dei titoli e dei punteggi presenti nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi della provincia d’iscrizione.

I docenti, ricevuta l’assegnazione in una delle sedi indicate nella domanda, sono obbligati ad accettare la nomina entro 5 giorni.

La mancata accettazione della sede, entro il suddetto termine, è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito. Se l’assegnazione dovesse avvenire dopo il 28 agosto, il termine ultimo per accettare è il 1° settembre.

Accettazione della sede prescelta e preclusione

L’accettazione espressa della sede preclude:

• La partecipazione alle operazioni concernenti la continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno;

• Il conferimento delle supplenze, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia d’inserimento nelle GPS;

• La possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta “d’interpello”.

La preclusione opera anche per un’eventuale rinuncia alla sede assegnata con la mini call veloce.

Mancata presentazione della domanda

I docenti che non presentano la domanda o che non sono stati individuati quali destinatari dell’incarico per le tipologie di sostegno nella provincia richiesta.

Potranno partecipare alla procedura per il conferimento delle supplenze da GPS e dalle graduatorie d’istituto.