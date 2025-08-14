Calo demografico: le “piccole scuole” sono in aumento (12mila in tutto, per 650mila alunni); le pluriclassi esistono anche nelle città e nella secondaria di primo grado

L’indagine dell’Indire sugli effetti del calo demografico mette in evidenza un dato particolarmente significativo: il fenomeno delle “piccole scuole” sta aumentando di anno in anno tanto che ormai sono più di 650mila gli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione che frequentano una piccola scuola (sono definite tali le scuole dell’infanzia mono-sezione, le primarie fino a 125 alunni e le secondarie di primo grado fino a 75 alunni).

L’Atlante Nazionale delle Piccole Scuole, realizzato e gestito da INDIRE in collaborazione con il MIM, restituisce ogni due anni, dal 2019, la fotografia aggiornata del fenomeno.

Attualmente le piccole scuole sono complessivamente poco più di 12mila, 5.700 sono situate nelle aree interne (1.437 sono quelle dell’infanzia, 3.075 le primarie, 1.166 le secondarie di I grado).

La maggior parte di queste scuole si trova in contesti rurali, ma per il 45% sono collocate in aree a medio grado di urbanizzazione e poco meno del 4% in contesti ad alto grado di urbanizzazione.

Il maggior numero di alunni, 274mila (41,6%), frequenta piccole scuole dei comuni di cintura, seguono le piccole scuole dei comuni intermedi con 133mila alunni (20,2%), le piccole scuole dei comuni polo con 121mila (18,3%), le piccole scuole dei comuni periferici con 97mila (14,8%) e le piccole scuole dei comuni ultraperiferici con 22mila alunni (3,3%).

Questo significa che il 61,7% degli alunni delle piccole scuole si trovi nei Centri e il 38,3% nelle aree interne del Paese.

Un aspetto che da sempre caratterizza le piccole scuole, in particolare quelle con un numero di iscritti particolarmente basso, è il fenomeno delle pluriclassi.

Le piccole scuole con pluriclassi in Italia sono 1.835 e rappresentano il 19,6% del totale delle piccole scuole primarie e secondarie di I grado. Di queste, 1.561 sono scuole primarie e 274 scuole secondarie di I grado. In totale le pluriclassi, considerando che spesso i piccoli plessi delle scuole primarie ne contano più di una, risultano 2.616. Gli alunni che frequentano le pluriclassi ammontano a 34.265: 30.854 afferiscono alla scuola primaria e 3.411 alla scuola secondaria di I grado.

Le piccole scuole con pluriclassi si ritrovano prevalentemente in territori di collina (45,4%) e di montagna (41,7%) ma c’è anche una quota del 12,9% in pianura.

Se poi ci riferisce al grado di urbanizzazione, si può vedere che la maggior parte delle piccole scuole con pluriclassi sono situate in territori rurali (79,8%), mentre il 16,6% si colloca in territori a medio grado di urbanizzazione; ma c’è una quota del 3,6% in aree ad alto grado di urbanizzazione.

A partire dal 2015/16, si registra un progressivo aumento dell’incidenza delle piccole scuole con pluriclassi: con riferimento alla scuola primaria si passa da un’incidenza del 14,6% a una del 20,3%; per la scuola secondaria di I grado si passa da una incidenza del 9,8% a una del 16,1%.