Calogero Virzì, collaboratore storico della Tecnica, è venuto a mancare. Il nostro cordoglio

Ieri pomeriggio, 16 maggio, improvvisamente, stroncato da un infarto, se n’è andato il nostro amico, collega e collaboratore di questa testata Calogero Virzì. Aveva 77 anni.

Lo ricordiamo anche per le sue belle doti umane, la sua preparazione, il suo contributo culturale, ideale e professionale alla continuità informativa del nostro portale, contrassegnandolo e arricchendolo con la sua profonda conoscenza dei problemi della scuola, di cui sapeva trovare le soluzioni e finalità, obiettivi e mancanze, comprendendone fino in fondo le asperità ma anche le piacevolezze.

Docente di lettere, si fece apprezzare nella scuola dove l’incontrammo la prima volta, per la sua sapienza e per la dedizione e attaccamento al suo lavoro, tanto che era tra i più vicini cooperatori sia della dirigenza e sia degli organi collegiali a cui non fece mai mancare il suo supporto e la sua intelligenza.

Come d’altra parte non li fece mancare a questa testata per la quale ideò “Il Portale ScuolainWeb” nel lontano 2001 e poi realizzato nel 2002: “un anno di lavoro di ricerca e catalogazione di tutti i siti web delle scuole italiane di ogni ordine e grado per diffondere le buone pratiche didattiche degli istituti scolastici italiani, per realizzare una forte sinergia fra istituti di diverse realtà territoriali, per diffondere un processo virtuoso di ricerca e innovazione didattica”, così scriveva Calogero nel suo editoriale.

Ma fu pure autore di libri, puntando la sua attenzione sulla Costituzione italiana della quale mise i testi a confronto dal ’48 a oggi: “La Costituzione italiana. Confronto tra i testi dal 1948 al 2016. Dal bicameralismo differenziato al nuovo procedimento legislativo. Come cambia lo Stato”, edito dalla Tecnica della scuola nel 2016.

E contributi di grande pregio si trovano pure sulle edizioni cartacee della Tecnica, mentre si distingueva per la cultura didattica e pedagogica di cui sapeva diffondere i contenuti più innovativi e importanti attraverso corsi di aggiornamento, pubblicazioni e articoli di pregio.

Nonostante negli ultimi tempi abbia preferito dedicare il suo tempo alla cura dei nipoti e dei figli (Carla per molto tempo è stata nell’organico di questo sito internet, apportando una ventata di freschezza e passione), rimane negli annali di questo sito internet la lunga, intelligente, perspicace militanza del nostro Calogero Virzì del quale ci mancherà, al di là di ogni retorica, il suo contributo e il suo consiglio, compresa la certezza di potere contare su di lui e sulla sua abilità intellettuale.

Alla famiglia e alla moglie, docente anche lei e anche lei esperta di didattica, le condoglianze più sentite da parte di tutti i nostri giornalisti e dai collaboratori, della dirigenza e della proprietà, con un abbraccio affettuoso, mentre difficilmente il ricordo del nostro caro Calogero ci lascerà negli anni avvenire.