Cambia scuola per sfuggire ai bulli, ma loro lo perseguitano anche nel nuovo istituto: sette minori denunciati a Pavia

Aveva provato a cambiare scuola per mettersi al riparo dai bulli, ma questi ultimi avevano continuato a prenderlo di mira raggiungendolo anche nel nuovo istituto. Accade a Pavia, dove un minorenne – racconta l’Ansa – ha denunciato alle forze dell’ordine gli aguzzini che stavano trasformando la sua vita in un inferno. Adesso per loro scatterà una denuncia di fronte alla Procura per i Minorenni di Milano.

“I carabinieri del Radiomobile di Pavia sono dovuti intervenire all’esterno dell’istituto scolastico su richiesta della dirigente”, ricostruisce l’agenzia. “Lo studente minorenne era appena stato vittima di un’aggressione da parte di un coetaneo, che lo aveva colpito con un pugno allo stomaco, allontanandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine”. L’ennsimo atto di violenza, dopo il quale è scattata la denuncia.

“A quel punto l’alunno ha raccontato di essere vittima di gravi atti di bullismo da parte di un gruppo di suoi ex sette compagni, che lo aspettavano tutte le mattine all’esterno della nuova scuola per porre in essere le loro angherie, fino all’aggressione fisica. Per i sette minorenni”, conclude l’Ansa, “è scattata la denuncia per atti persecutori alla Procura della Repubblica per i minorenni di Milano”.