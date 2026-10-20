I figli compiono atti di vandalismo? Stop alle agevolazioni per i genitori. L’iniziativa del Comune di Biella

Stop ai sussidi, ai contributi e alle agevolazioni economiche per i genitori dei ragazzini che si macchiano di episodi di vandalismo. È l’iniziativa lanciata dal Comune di Biella, che come riporta il Corriere della Sera avebbe deciso di sospendere i bonus “non essenziali” alle famiglie di chi non rispetta le regole. Un deterrente per limitare i danni, mentre le proteste giovanili divampano in tutta Italia.

“La giunta di Biella sarà il primo capoluogo di provincia in Italia ad adottare una misura di questo tipo“, si legge nell’articolo, che ricorda come iniziative simili siano già state lanciate in altre comunità guidate dal centrodestra. “Il modello è quello di Legnago, cittadina di ventiseimila abitanti in provincia di Verona, amministrata, come Biella, da un sindaco di Fratelli d’Italia”.

L’iniziativa, spiega ancora il Corriere, “prevede la stipula di un patto con le famiglie per responsabilizzare i genitori dei minori che commettono reati e atti di vandalismo. Il principio sul quale si fonda l’iniziativa è legare, almeno in parte, l’accesso ai benefici economici comunali al comportamento dei figli e alla collaborazione dei genitori con le istituzioni”. La decisione è stata presa dal sindaco Marzio Olivero.

“Non si può immaginare di beneficiare di aiuti e sostegni a carico della collettività se contestualmente si assumono comportamenti antisociali”, ha detto il primo cittadino, citato dal quotidiano. “Occorre immaginare di subordinare la concessione o il mantenimento di alcune forme di sostegno o di benefici economici al rispetto delle più elementari regole di convivenza”.