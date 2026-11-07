Coltelli a scuola, ancora un caso a Biella: studente estrae l’arma dopo una lite fuori dall’istituto, arriva la polizia

Le lame continuano a scintillare in classe e fuori dalle scuola. Stavolta, per fortuna, la situazione è stata risolta prima di degenerare. Avviene a Biella, dove nelle scorse ore – scrive il quotidiano online Il Biellese -. “uno studente, al culmine di una lite con un altro ragazzo, ha estratto un coltello”. Un caso che ricorda molti altri accaduti nelle scorse settimane, spesso culminati in aggressioni, anche ai docenti.

“Un genitore avrebbe chiamato immediatamente la polizia, che ha fermato il giovane e ha sequestrato l’arma”, riporta ancora la testata. “Il ragazzo sarà molto probabilmente denunciato. La dirigente scolastica ha dichiarato di ‘non essere presente al momento del fatto’, ma ha ribadito che ‘l’episodio è avvenuto fuori dalla scuola e non all’interno'”. L’intervento delle autorità ha evitato guai peggiori.

“Ad aprile 2023 c’era già stato un precedente simile, con una studentessa di 14 anni che aveva minacciato preside e professoressa con un coltello da cucina che si era portata da casa“, ricorda Il Biellese. “In quel caso l’episodio era avvenuto in classe ed era stata la dirigente scolastica”, conclude la testata, “a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine“.