Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Stipendi docenti, Italia indietro? Cosa cambia con nuovi Ccnl

guarda
Attualità
16.10.2026

“Presunti maltrattamenti” sui piccoli di un istituto in Campania: allarme dopo un messaggio WhatsApp, arrivano i carabinieri

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Una pattuglia dei carabinieri

Un sospetto caso di violenza a scuola, che sta preoccupando oltremodo genitori e famiglie e su cui cercano di fare luce le forze dell’ordine. A darne notizia è l’Ansa, secondo cui in queste ore si stanno svolgendo indagini dei carabinieri a Giugliano in Campania, città dell’hinterland a nord di Napoli, in relazione a presunti maltrattamenti in un istituto scolastico privato.

Secondo l’agenzia, un gruppo di genitori si è riunito davanti alla sede dell’istituto per avere informazioni. “Tutto è scaturito da un messaggio audio circolato su un gruppo WhatsApp in cui si da riferimento ai presunti maltrattamenti in danno di alcuni piccoli dell’istituto”, si legge. “I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda”.

Il primo passo da fare, evidentemente, sarà accertare la veridicità del messaggio. Una mossa propedeutica a qualsiasi eventuale azione successiva da parte delle autorità. “Secondo quanto si è appreso la storia, fino a questa mattina, non era mai stata denunciata”, conclude l’Ansa. “I militari hanno riportato la calma tra le famiglie presenti all’esterno della scuola dove ora la situazione è tranquilla”.

aggressione studentiviolenza a scuola

“Prometteva di fare una strage a scuola con una bomba”: interviene l’Interpol, ma era lo “scherzo” di un 14enne di Pesaro

Sparatoria a scuola a Marsiglia, preside e docente feriti a colpi di fucile da caccia. Fermato uno studente di 14 anni

Attacchi a scuola in Polonia, terzo caso in una settimana: ragazza di 21 anni ferisce tre persone in un istituto di Varsavia

Sparatorie a scuola, il Colorado punta sui cani da terapia: “Aiutano i ragazzi e il personale a superare il trauma”

“Alludeva a stragi a scuola sui social”: 14enne denunciato alla Procura per i minorenni di Catania. Svastiche nella cameretta

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sciopero 16 ottobre: studenti e docenti a fianco, fumogeni e bombe carta al Mim. Valditara: “Questa è aggressione alle istituzioni”

Redazione

Compensi accessori docenti e ATA ancora non pagati: la UIL Scuola sollecita il Ministero

Lara La Gatta

Docenti accompagnatori nei viaggi di Istruzione, ci sarebbe la volontà di riconoscere un compenso per la responsabilità

Lucio Ficara

“Presunti maltrattamenti” sui piccoli di un istituto in Campania: allarme dopo un messaggio WhatsApp, arrivano i carabinieri

Redazione
vai alla ricerca avanzata