“Presunti maltrattamenti” sui piccoli di un istituto in Campania: allarme dopo un messaggio WhatsApp, arrivano i carabinieri

Un sospetto caso di violenza a scuola, che sta preoccupando oltremodo genitori e famiglie e su cui cercano di fare luce le forze dell’ordine. A darne notizia è l’Ansa, secondo cui in queste ore si stanno svolgendo indagini dei carabinieri a Giugliano in Campania, città dell’hinterland a nord di Napoli, in relazione a presunti maltrattamenti in un istituto scolastico privato.

Secondo l’agenzia, un gruppo di genitori si è riunito davanti alla sede dell’istituto per avere informazioni. “Tutto è scaturito da un messaggio audio circolato su un gruppo WhatsApp in cui si da riferimento ai presunti maltrattamenti in danno di alcuni piccoli dell’istituto”, si legge. “I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda”.

Il primo passo da fare, evidentemente, sarà accertare la veridicità del messaggio. Una mossa propedeutica a qualsiasi eventuale azione successiva da parte delle autorità. “Secondo quanto si è appreso la storia, fino a questa mattina, non era mai stata denunciata”, conclude l’Ansa. “I militari hanno riportato la calma tra le famiglie presenti all’esterno della scuola dove ora la situazione è tranquilla”.