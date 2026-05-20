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Attualità
20.05.2026

Campania, approvato il calendario scolastico 2026/2027: si torna in classe il 15 settembre

Lara La Gatta
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Indice
Date di apertura e chiusura
Festività e sospensioni
Autonomia degli istituti

La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027, fissando il ritorno sui banchi a martedì 15 settembre 2026. La decisione è stata formalizzata con la delibera n. 199 del 20 maggio 2026.

Date di apertura e chiusura

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, le attività didattiche termineranno martedì 8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia prolungheranno le lezioni fino a mercoledì 30 giugno 2027.

Festività e sospensioni

Oltre alle domeniche e alle festività riconosciute a livello nazionale, il calendario campano prevede ulteriori pause distribuite durante l’anno:

  • 2 novembre 2026, in occasione della Commemorazione dei defunti
  • 7 dicembre 2026, ponte dell’Immacolata
  • Dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027, vacanze natalizie
  • 8 e 9 febbraio 2027, vacanze di Carnevale
  • Dal 25 al 27 marzo 2027 e il 30 marzo 2027, vacanze pasquali

Autonomia degli istituti

La delibera regionale ribadisce anche alcuni margini di flessibilità per le singole istituzioni scolastiche. In particolare, viene confermata la possibilità di adottare la cosiddetta “settimana corta”, con lezioni concentrate su cinque giorni. Inoltre, le scuole potranno anticipare l’apertura fino a un massimo di tre giorni per rispondere a specifiche esigenze territoriali, come la presenza di flussi turistici o particolari ricorrenze religiose, previa intesa con gli enti locali competenti.

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