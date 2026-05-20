Campania, approvato il calendario scolastico 2026/2027: si torna in classe il 15 settembre

La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027, fissando il ritorno sui banchi a martedì 15 settembre 2026. La decisione è stata formalizzata con la delibera n. 199 del 20 maggio 2026.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento, le attività didattiche termineranno martedì 8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia prolungheranno le lezioni fino a mercoledì 30 giugno 2027.
Oltre alle domeniche e alle festività riconosciute a livello nazionale, il calendario campano prevede ulteriori pause distribuite durante l’anno:
La delibera regionale ribadisce anche alcuni margini di flessibilità per le singole istituzioni scolastiche. In particolare, viene confermata la possibilità di adottare la cosiddetta “settimana corta”, con lezioni concentrate su cinque giorni. Inoltre, le scuole potranno anticipare l’apertura fino a un massimo di tre giorni per rispondere a specifiche esigenze territoriali, come la presenza di flussi turistici o particolari ricorrenze religiose, previa intesa con gli enti locali competenti.