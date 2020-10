Campania: dietro front di De Luca

Si complica ancora la situazione delle scuole campane. E’ di poche ore fa una nota dell’Unità di Crisi regionale che così recita: “A integrazione dell’Ordinanza n.79, su richiesta dei Sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’ANCI, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori da sabato è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”.

Per il momento non si segnalano prese di posizione sulla nuova decisione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.