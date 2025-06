Campus International 2025: Erasmus+ studia l’impatto della mobilità sulle competenze per il lavoro

Campus International 2025: Erasmus+ studia l’impatto della mobilità sulle competenze per il...

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE partecipa attivamente alla nuova edizione del progetto europeo Campus International 2025, dedicato a indagare gli effetti della mobilità studentesca sullo sviluppo di competenze fondamentali per il mondo del lavoro. Un’iniziativa che, dopo il successo della fase 2022, torna con una portata ancora più ampia e una rete di Paesi coinvolti ancora più estesa.

Il progetto, coordinato dall’Agenzia Erasmus+ tedesca DAAD, si pone l’obiettivo di comprendere in che modo l’esperienza all’estero arricchisca il bagaglio personale e professionale degli studenti, andando oltre i benefici formativi tradizionalmente associati al Programma Erasmus.

Più competenze, più futuro

Nel 2022, l’indagine aveva coinvolto dieci Paesi europei, rivelando effetti positivi della mobilità in termini di autoefficacia personale, capacità di adattamento e competenze interculturali. Ora, Campus International 2025 si concentra sull’analisi di tratti psicologici e comportamentali legati alla riuscita accademica e lavorativa.

I nuovi partner del progetto includono ben 16 Paesi europei tra cui Austria, Spagna, Polonia, Portogallo, Croazia e naturalmente l’Italia, rappresentata da INDIRE. Il lavoro di ricerca sarà articolato su più fasi, a partire dalla raccolta dati prevista per fine giugno.

L’indagine prevede il coinvolgimento di tre gruppi di studenti: quelli in mobilità Erasmus durante il periodo di studio, coloro che hanno appena terminato l’esperienza, e un gruppo di controllo composto da studenti non coinvolti in esperienze di mobilità. Il metodo utilizzato sarà un questionario online standardizzato a livello europeo.

L’invito agli atenei italiani

INDIRE rivolge un appello a tutte le istituzioni italiane di istruzione superiore affinché promuovano la partecipazione all’indagine tra i propri studenti. L’obiettivo è raccogliere dati comparabili per misurare l’impatto della mobilità su scala europea, sia a livello personale che professionale.

Tra le domande chiave che guideranno la ricerca:

Quali effetti ha lo studio all’estero sullo sviluppo delle competenze trasversali?

Come si costruiscono i percorsi di crescita durante l’esperienza Erasmus?

Quali differenze emergono tra Paesi e contesti culturali?

Un progetto ambizioso che mira a rafforzare il valore scientifico ed educativo del Programma Erasmus+ e a fornire strumenti concreti per potenziare l’impatto delle mobilità future.

Gli studenti interessati possono registrarsi al seguente link: Partecipa all’indagine Campus International 2025