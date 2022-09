Camusso, ex segretaria generale Cgil e ora candidata nel PD: “Ampliare l’obbligo scolastico alla scuola dell’infanzia”

Intervistata da Simona Maggiorelli per Left, l’ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, candidata nelle liste del PD, interviene sui temi della formazione e del sistema scolastico.

Sul tema sistema paritario vs scuola statale, Camusso afferma: “Io credo che la proposta della scuola pubblica gratuita rappresenti una traduzione necessaria dei principi costituzionali. Di questi tempi bisogna ribadire ogni giorno che è bene attuare la Carta in tutti i suoi aspetti. Si chiama diritto allo studio. Vuol dire considerare la Costituzione come un riferimento per ridurre le disuguaglianze”.

Chiarisce Susanna Camusso: “Detto questo io penso anche che il diritto allo studio debba essere garantito attraverso l’istruzione pubblica. Con ciò non vieterei nulla a nessuno”.

“Invece di concentrarsi sulla retorica della meritocrazia, spesso usata per giustificare queste diseguaglianze – aggiunge la ex segretaria generale – dovremmo ricominciare, in particolar modo sull’educazione, a rivendicarne l’universalità; dobbiamo ricostruire quel terreno minimo di opportunità e di cittadinanza che l’istruzione rappresenta”.

E sulla questione dell’obbligo scolastico, Camusso è ferma e decisa: “Io credo che sia molto importante ampliare l’obbligo anche alla scuola dell’infanzia dando risposta al diritto dei bambini e delle bambine ad avere accesso all’insieme del percorso di istruzione. Mettere mano a un sistema di istruzione come diritto obbligatorio è un investimento, non è un costo”.

Senza però trascurare la questione salariale: “Di pari passo dobbiamo dare agli insegnanti una retribuzione all’altezza dell’Europa. Impoverire il corpo insegnante – che ha sempre avuto una funzione fondamentale – è servito a svalorizzare la scuola”.