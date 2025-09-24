Cancellazione dei docenti confermati in ruolo dalle graduatorie di merito e ad esaurimento

Con una nota ministeriale del 17 settembre 2025 a firma del direttore generale Maria Assunta Palermo, sono state dettate agli Uffici Scolastico Regionali (USR) delle disposizioni in merito alle operazioni di cancellazione dalle graduatorie di merito e dalle GAE secondo quanto previsto dall’art. 399 comma 3 del Decreto Legislativo 297/1994

Chi va cancellato

Dalle disposizioni ministeriali emerge che vanno depennati dalle graduatorie:

• Docenti rinunciatari alla nomina in ruolo;

• Docenti che abbiano positivamente superato l’anno di formazione e prova e siano stati confermati in ruolo presso l’istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova, compreso i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 e superato, l’anno di formazione e prova siano stati confermati in ruolo dall’anno scolastico 2025/2026.

Chi non va cancellato

La nota chiarisce che non vanno depennati dalle graduatorie i docenti iscritti nelle GPS

Termini previsti

La nota nel dare disposizioni sulla cancellazione dalle graduatorie di merito e dalle GAE dispone che gli Uffici scolastici regionali devono provvedere alla cancellazione non oltre il 31 ottobre del 2025, fermo restante la possibilità d’intervenire sulle graduatorie che sono tuttora utilizzate ai fini degli scorrimenti per le immissioni in ruolo.