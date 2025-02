Caos passaporti, alcuni studenti rischiano la gita, gli agenti vanno in classe per fare i documenti

Ottenere o rinnovare il passaporto può richiedere mesi di attesa, mettendo a rischio viaggi e opportunità. Tuttavia, in caso di emergenze comprovate, molte Questure si attivano per accelerare le pratiche. È quanto accaduto in Trentino, dove gli agenti hanno agevolato il rilascio dei documenti necessari per permettere agli studenti di un Liceo Artistico di partecipare a una gita scolastica in Inghilterra.

La scuola aveva programmato per settembre un viaggio a Brighton, ma alcuni alunni non disponevano del passaporto. Il rischio di rinunciare all’esperienza era alto, soprattutto considerando la necessità di prenotare voli, hotel e visite guidate per un gruppo numeroso.

La Questura ha quindi risposto con un’azione diretta: “Siamo andati direttamente a scuola”, hanno spiegato i responsabili dell’Ufficio Passaporti al Corriere, consapevoli dell’importanza della gita per gli studenti. Gli agenti si sono recati nelle classi il 12 febbraio per raccogliere la documentazione necessaria e avviare immediatamente le pratiche.

Il dirigente scolastico ha espresso gratitudine per la disponibilità dimostrata. “Grazie a questa iniziativa, i ragazzi potranno partire senza preoccupazioni e, al contempo, hanno avuto l‘opportunità di comprendere meglio il processo di rilascio del passaporto“, ha concluso la Questura.