Carlo Cracco: “All’alberghiero il primo anno avevo 4. Ai colloqui dissero ai miei: va bene in tutto tranne che in cucina”

Oggi, otto ottobre, il cuoco e ormai personaggio televisivo Carlo Cracco compie sessant’anni. Per celebrare la sua vita e la sua carriera ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato degli inizi e anche della sua esperienza a scuola.

“Volevo fare il seminario”

“Facevo il chierichetto e volevo andare a fare le medie al seminario: ma in casa non c’erano soldi per scuole private. Allora scelsi quella meno triste, l’istituto alberghiero. Il primo anno, nel primo trimestre avevo quattro in cucina. Ai miei, ai colloqui, dissero: ‘Va bene in tutto tranne che in cucina. Mandatelo a fare pratica’. Il 90% dei miei compagni era figlio di gente del settore: a me che parlavo a stento il dialetto sentirmi dire ‘plonge’ era arabo”, ha raccontato.

“Quando tornavo a casa , il sabato e la domenica, andavo da Remo, un ristorante noto di Vicenza: da 4 in pagella sono passato a 8. Facevo 12 ore di lavoro e mi addormentavo quando toccavo il letto. Dopo la fine del terzo anno lasciai la scuola per andare a lavorare da Remo. Feci il militare, poi tornai al ristorante: a 19 anni tenevo in mano la cucina”, ha aggiunto.

La scuola riesce a capire i talenti dei ragazzi?

Accade spesso che la scuola non riesca bene a intercettare il talento di un ragazzo. Il creator digitale Davide Avolio, 25 anni, noto su TikTok per i suoi contenuti che hanno a che fare con la poesia e la letteratura, ha detto, ad esempio, tempo fa, che i docenti lo avevano scoraggiato.

“I professori al liceo mi terrorizzarono, quando dissi che avrei voluto iscrivermi a Lettere moderne mi risposero: ‘Con quella laurea farai la fame’. Avevano torto: all’epoca li ascoltai, ma poi la letteratura ha vinto. Dopo essere stato proclamato dottore in Legge, mi sono iscritto di nuovo all’università: ho seguito quella che sarebbe dovuta essere la mia prima scelta”, ha raccontato.