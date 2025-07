Carta del docente anche per i non di ruolo con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2025: quando scade e come può essere spesa

Carta del docente anche per i non di ruolo con contratto a...

Con l’approvazione del decreto legislativo n° 45 del 7 aprile 2025, sono state introdotte diverse e significative innovazioni nel mondo della scuola, fra le quali l’estensione per l’anno scolastico 2024/2025, della carta del docente anche ai supplenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2025.

Accesso alla piattaforma

I docenti, secondo quando comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha la possibilità di accedere, con la propria identità digitale (SPID) o ( CIE), sulla piattaforma digitale https://www.cartadeldocente.istruzione.it/

Scadenza del buono

Il docente, dopo l’accesso alla piattaforma ministeriale, genera un buono per l’acquisto o l’iscrizione desiderata da presentare al venditore o all’ente riconosciuto dal ministero per la formazione. Detto buono può essere utilizzato entro il 31 agosto del 2026.

Come utilizzare l’importo della Carta del docente

L’importo pari a 500 euro, può essere utilizzato per spese finalizzate alla formazione professionale e al miglioramento delle competenze didattiche attraverso:

• Acquisto di libri e testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

• Hardware e software (sono esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e toner cartucce).

• Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

• Iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale;

• Titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

• Titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

• Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.