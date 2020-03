Carta del docente, possibile comprare hotspot portatili

Fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Si ricorda che il termine hotspot WiFi si utilizza per riferirsi a quelle particolari configurazioni che permettono di realizzare un access point wireless collegato alla rete. Impostare un hotspot sul proprio dispositivo mobile è un’ottima soluzione per condividere la connessione Internet.

Si supponga di lavorare molto in viaggio: attivando la modalità hotspot sul proprio smartphone è possibile fare in modo che tutto il traffico dati venga veicolato attraverso il dispositivo mobile, sfruttando il piano tariffario dell’operatore di telefonia mobile.

In altre parole, con la funzione di hotspot abilitata, notebook, convertibili, tablet e qualunque altro dispositivo client potranno sfruttare la connessione dati dell’operatore di telefonia mobile per inviare e ricevere informazioni in rete.