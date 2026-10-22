Carta docente e buono pasto agli Ata, nascita del collaboratore vicario e Glo telematico: gli emendamenti Anief al Decreto Scuola

Tetto di alunni stranieri, divieto di burqa e tanti altri provvedimenti relativi alla scuola: il decreto legge sulla scuola, annunciato nelle scorse settimane dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, non senza polemiche – è stato approvato il 24 settembre dal Consiglio dei Ministri.

Le parole di Valditara

Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre il decreto è approdato finalmente in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge entro la fine del mese di novembre. Secondo quanto c’è scritto sul sito del Senato, il ddl è atteso in Aula dal 3 al 5 novembre.

Dopo l’audizione in Senato di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sono tanti gli emendamenti presentati dai parlamentari. Eccone alcuni:

Termini redazione PEI (1.16, 1.19, 1.8 ed 1.18): scadenze certe e aggiornate. Viene ridefinito il calendario per la stesura del PEI (provvisorio entro giugno, definitivo entro il 31 ottobre per i nuovi iscritti) e si introducono corsie preferenziali per i cambi di certificazione e per gli aggiornamenti legati all’evoluzione dell’alunno o al progetto di vita.

Latino scuole medie (3.26 e 3.27): il reperimento di risorse aggiuntive è indispensabile affinché l’introduzione del latino non determini una riduzione delle ore destinate alle altre discipline, un aggravio dei carichi di lavoro del personale docente o un ampliamento delle attività a parità di organico, ma costituisca un effettivo arricchimento dell’offerta formativa.

Estensione della Carta del docente al personale ATA (7.87 e 7.88): Carta del docente estesa anche al personale ATA. Il bonus annuale per l’aggiornamento professionale viene allargato al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, con importi e criteri definiti da un apposito decreto ministeriale.

Buono pasto per il personale ATA e per i Funzionari EQ (7.99, 7.100 e 7.101) Buoni pasto in via sperimentale per i DSGA. Viene introdotto il riconoscimento del buono pasto per le giornate di effettivo servizio al personale EQ con incarico di DSGA, con possibilità di estensione al restante personale ATA.

Introduzione del collaboratore vicario ed esonero (7.93): nasce formalmente la figura del collaboratore vicario del Dirigente Scolastico. A partire dal 2026/2027 viene istituita in tutte le scuole la figura del vicario scelto tra i collaboratori del DS che abbiano completato il triennio di formazione volontaria incentivata.

GLO anche telematico (1.81): mira a sopperire l’eventuale assenza della componente regolarmente convocata attraverso la partecipazione online

Resta da vedere quali verranno approvati e quali rigettati.

Le misure

Numerose le misure contenute nel provvedimento che, complessivamente, riguarda in particolare il sostegno agli alunni con disabilità e welfare studentesco, la riforma dell’istruzione tecnico-professionale e l’integrazione degli studenti stranieri e criteri per le classi multiculturali.

In materia di inclusione vengono ridefinite le scadenze per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI provvisorio entro giugno; definitivo entro il 15 ottobre per i nuovi iscritti, ed entro giugno per gli alunni già inseriti) e le modalità di proposta delle ore di sostegno.

Per quanto riguarda l’orientamento e la lotta alla dispersione viene Incrementato il fondo per le attività di tutoraggio, orientamento e contrasto alla dispersione scolastica di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni per il 2027.

Vengono anche rifinanziati i fondi per la fornitura dei libri di testo e incrementato di 4 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 il fondo per il contrasto al cyberbullismo.

L’articolo 3 parla esplicitamente del tema dell’insegnamento facoltativo del Latino per l’educazione linguistica (LEL) per 1 ora settimanale aggiuntiva a partire dal secondo anno nella scuola secondaria di primo grado.

Questo il testo integrale: “A decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell’insegnamento facoltativo di Latino per l’educazione linguistica (LEL), per un’ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L’insegnamento del Latino per l’educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

Ma, attenzione: per l’attuazione della novità “si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Per quanto concerne gli interventi PNRR vengono prorogate le norme semplificate per il completamento delle opere di edilizia scolastica legate al PNRR; vengono altresì previsti compensi una tantum per i revisori dei conti delle scuole e risorse straordinarie per il personale impegnato nella rendicontazione dei progetti PNRR.

E veniamo alla questione dell’integrazione e delle classi multiculturali.

Dall’anno scolastico 2027/2028, viene stabilito un tetto massimo del 30% di studenti stranieri (privi di precedente frequenza scolastica pluriennale in Italia) per ciascuna classe prima.

Viene anche Istituito un fondo per finanziare corsi extracurricolari di potenziamento della lingua italiana qualora non sia possibile rispettare la soglia del 30% nelle scuole viciniori.

E’ prevista la segnalazione ai servizi sociali in presenza di barriere linguistiche familiari che ostacolino l’integrazione; inoltre non sarà possibile svolgere attività scolastiche con il volto coperto.