Registrati
Diretta video

Primo piano | Educazione civica, Fondo Espero e stipendi

guarda
Docenti
23.10.2026

Ho conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno: come posso diventare docente di ruolo?

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Reclutamento tramite concorso ordinario
Reclutamento straordinario da GPS Prima Fascia
Reclutamento tramite Mini Call Veloce
Vincoli dopo l’accettazione del ruolo

Aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno non comporta l’automatica immissione in ruolo, nella misura in cui questo titolo dà, al’aspirante docente, il diritto a partecipare ai canali di reclutamento previsti dalla normativa in vigore.

Il sistema attuale si basa su un “doppio canale” di reclutamento: il concorso ordinario e la procedura straordinaria tramite le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di prima fascia.

Reclutamento tramite concorso ordinario

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito bandisce periodicamente un concorso ordinario per titoli ed esami per i posti di sostegno, suddiviso per tutti gli ordini e gradi di scuola, la cui procedura si articola in:

  • Una prova scritta volta ad accertare le competenze pedagogiche, psicopedagogiche, didattico-metodologiche, informatiche e la conoscenza della lingua inglese;
  • Un colloquio orale volto a valutare la capacità di progettare una Unità Didattica di Apprendimento, con particolare attenzione all’inclusione scolastica e all’utilizzo degli strumento compensativi e dispensativi;
  • Valutazione dei titoli al fine di elaborare la graduatoria di merito sommando i punteggi dei titoli accademici, culturali e di servizio previsti dall’allegato B.

I candidati che rientrano nel contingente dei posti messi a bando nella regione scelta vengono dichiarati vincitori e ottengono l’immissione in ruolo.

Reclutamento straordinario da GPS Prima Fascia

Per fare fronte alla carenza di docenti specializzati, la normativa ha introdotto una procedura straordinaria di reclutamento, prorogata fino al 31 dicembre 2026, che attinge direttamente dalle GPS sostegno prima fascia al fine di coprire i posti vacanti e disponibili rimasti dopo le immissioni in ruolo da concorso.

Reclutamento tramite Mini Call Veloce

Qualora un docente, iscritto in GPS prima fascia sostegno, non risulti nominato nella propria provincia, la normativa, attraverso la procedura della “mini call veloce”,  consente di presentare domanda per i posti rimasti liberi e vacanti in altre province o regioni in cui le rispettive GPS di sostegno risultino esaurite.

In merito va detto che sono attualmente al vaglio degli emendamenti parlamentari per rendere questo meccanismo di assunzione da GPS strutturale e permanente anche per i prossimi anni.

Vincoli dopo l’accettazione del ruolo

I docenti comunque assunti in ruolo sono soggetti a vincoli previsti dalla normativa sulla mobilità che dispone:

  • Il vincolo triennale per i docenti neoassunti nella stessa sede;
  • L’obbligo d’insegnare sulla tipologia di posto di sostegno per almeno 5 anni prima di poter richiedere il trasferimento su posto comune, passaggio di cattedra/ruolo o assegnazione provvisoria (sia provinciale che interprovinciale), salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Per i docenti immessi in ruolo con la Mini Call Veloce la normativa prevede la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e il vincolo dell’impossibilità  di successive assegnazioni di supplenza per l’anno scolastico in corso.

Docenti di sostegnoImmissioni in ruolo

Voglio specializzarmi sul sostegno: quali percorsi devo seguire?

Il docente di sostegno da figura didattica a funzionario dell’amministrazione scolastica? Cosa potrebbe accadere se il DL 170/26 diventerà legge

La figura e il ruolo del docente di sostegno alla luce del decreto 170 del 2026

Docenti di sostegno, inizia la “Fase zero”: arriva la conferma

Gps, due “Italie”: in Lombardia 30mila nomine e solo 5mila in Calabria. Adss la graduatoria più affollata: ben 400mila iscritti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Proteste giovani, come sono cambiate dal 68 a oggi e che risposte possono dare i docenti. Concetto Vecchio a “Logos” – VIDEO

Valerio Musumeci

Valditara: “Non è sfasciando tutto che si migliora la scuola. Indicazioni nazionali scritte per la prima volta con il contributo degli studenti”

Redazione

GPS, riscontrate anomalie nella valutazione dei metodi Montessori, Pizzigoni e Agazzi: una nota spiega quali sono i titoli ammissibili – PDF

Lara La Gatta

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in vigore: che fine hanno fatto quelle per i licei?

Redazione
vai alla ricerca avanzata