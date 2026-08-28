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Prima Ora | notizie del 28 agosto

Docenti
28.08.2026
Aggiornato alle 10:09

Carta Docente in scadenza, cosa comprare? Spendi ora e acquista un corso quando vuoi: il nuovo servizio della Tecnica della Scuola

Redazione
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Indice
Come attivare il servizio “CARTA DOCENTE SEMPRE ATTIVA”
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Il 31 agosto 2026 la tua Carta del Docente verrà sospesa in attesa che ti venga restituita con l’aggiunta del credito dell’anno 2026/27. Questo credito non è ancora noto (per il 2025/2026 è stato di 383 euro) così come non si conosce quando la nuova Carta verrà rilasciata (nell’ultima edizione l’uso della Carta è stato sospeso per sette mesi, dal settembre 2025 al marzo 2026). Inoltre, eventuali crediti residui dell’anno 2024/25, presenti nella tua Carta, non saranno più spendibili a partire dal 1° settembre 2026.

Tutto questo dovrebbe spingerti ad utilizzare entro agosto la quota che hai ancora nella Carta del Docente. Ti ricordiamo che la nostra Casa Editrice propone corsi di formazione che potrai acquistare con la Carta già da adesso evitando così di non poterlo più fare a partire dal 1° settembre 2026.

Se comunque oggi non ti senti di investire l’importo presente nella tua Carta perché non hai ancora trovato il corso che ti interessa, tra quelli attivi ad oggi ti diamo la possibilità di inserire questo importo, tutto o in parte, nella nostra cassaforte virtuale, dove rimarrà fino al 31 luglio 2027 in attesa di essere speso a scalare sui nostri prodotti. Questo ti permetterà di avere sempre a disposizione la tua Carta anche nei mesi in cui sarà bloccata e non potresti utilizzarla. Inoltre se aderirai a questa iniziativa ti verrà riconosciuto uno sconto del 10% sui nostri webinar.

Approfitta di questa offerta, affidati alla nostra esperienza e utilizza fino all’ultimo centesimo la tua Carta del Docente.

Come attivare il servizio “CARTA DOCENTE SEMPRE ATTIVA”

Produci un buono Carta del docente con l’importo desiderato ed invialo via email a formazione@tecnicadellascuola.it. Inserisci nella causale della mail: Aderisco al servizio Carta docente sempre attiva.

COME CREARE IL BUONO SPESA:

> acceda con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
> clicchi la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra
> si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?”
> clicchi su “Fisico” oppure “on line”
> scelga l’ambito “FORMAZIONE AGGIORNAMENTO”
> scelga la voce “CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016”
> inserisca l’importo corrispondente
> clicchi su “Crea buono”
> Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice

I buoni devono essere inviati entro il 28 agosto 2026. Tutti i buoni ricevuti verranno validati prima della chiusura della piattaforma.

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