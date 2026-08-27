Un esperimento didattico che rivoluzionò la scuola italiana del dopoguerra: la“scuola-città” di Casalmaggiore”

Nell’ambito della rassegna culturale “Libri tra le mura”, promossa dal Centro Culturale “A Passo d’Uomo”, si terrà un importante appuntamento dedicato alla storia dell’educazione e della democrazia nel nostro territorio.

Sabato 5 settembre 2026, alle ore 15:00, nella prestigiosa cornice della Sala degli Elefanti di Palazzo Ducale a Sabbioneta, a pochi chilometri da Mantova, verrà presentato il volume “Scuola-Città di Casalmaggiore. Storia di un esperimento didattico” scritto da Massimo Bondioli ed edito dalla Biblioteca A.E. Mortara di Casalmaggiore.

Ad affiancare l’autore, al quale la nostra testata aveva dedicato anche un’ ampia intervista qualche tempo fa, e a presentare l’incontro sarà il prof. Matteo Morandi, docente di Pedagogia presso l’Università degli Studi di Pavia e autore del saggio introduttivo del libro.

La storia: un’avanguardia pedagogica nata dalla Liberazione

Subito dopo la Liberazione, in un’Italia che muoveva i primi passi verso la ricostruzione e la democrazia, un gruppo di educatori ed educatrici di Casalmaggiore si pose una domanda cruciale: come rinnovare la scuola in un Paese finalmente libero

La risposta si concretizzò, nell’arco di un paio d’anni, in un pionieristico esperimento didattico attuato nella scuola elementare locale, battezzato proprio “Scuola-Città”. Questo modello rivoluzionario si fondava su tre pilastri cardine:

Il coinvolgimento attivo delle alunne e degli alunni nel processo di apprendimento;

delle alunne e degli alunni nel processo di apprendimento; L’ apertura totale della scuola verso l’ambiente esterno e il territorio;

della scuola verso l’ambiente esterno e il territorio; L’autogoverno dei ragazzi, educati alla cittadinanza attiva e alla responsabilità condivisa.

Il libro di Massimo Bondioli ricostruisce con rigore storico e passione questa straordinaria pagina di pedagogia attiva, restituendo voce a un’esperienza locale di rilevanza nazionale.

L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, in particolare a insegnanti, educatori, studenti e appassionati di storia locale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sabbioneta (Sito UNESCO) e vede la collaborazione della Fondazione Comunità Mantovana, oltre al sostegno di numerose realtà e partner del territorio.