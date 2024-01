Carte fedeltà online: cosa sono e come funzionano?

Le aziende che vogliono rimanere competitive sul mercato, a prescindere da cosa vendono o a quale tipologia di cliente si rivolgono, devono ingegnarsi per trovare sempre nuovi modi per farsi conoscere e fidelizzare i clienti.

Tra i metodi più utilizzati c’è il sistema delle carte fedeltà, cioè la possibilità per i clienti di cumulare punti e vantaggi per ogni acquisto effettuato. Questo strumento permette a chi compra di risparmiare e di beneficiare di offerte mirate mentre, per le aziende, è un importante canale di ascolto della clientela.

Le carte fedeltà online, similmente, hanno lo stesso funzionamento ma permettono ai clienti di cumulare punti e vantaggi per gli acquisti virtuali. In questo articolo, oggi, spiegheremo come funziona la carta fedeltà online di PAYBACK e chiariremo in che modo sfruttare questi strumenti per fare acquisti risparmiando.

Cosa sono le carte fedeltà online?

Le carte fedeltà online stanno guadagnando sempre più popolarità nel commercio digitale e si sono rivelate ben presto la soluzione più apprezzata, nonché efficace per costruire legami duraturi tra consumatori e aziende.

Per spiegare il loro funzionamento possiamo descriverle come piattaforme virtuali personalizzate, ideate per ricompensare la fedeltà dei consumatori verso un brand specifico o verso differenti marchi nel caso di programmi multipartner. Il loro scopo principale è quello di agevolare l’accumulo di punti o vantaggi attraverso gli acquisti online o le interazioni digitali.

Queste carte, quindi, fungono da “ponte” tra l’esperienza d’acquisto tradizionale di shopping e le possibilità offerte dal web, offrendo ai consumatori un modo pratico per ottenere benefici immediati in cambio della loro “lealtà”.

Cosa guadagna il consumatore?

I consumatori possono trarre vari benefici dall’utilizzo delle carte fedeltà online. Sicuramente la possibilità di accumulare punti convertibili in sconti o prodotti esclusivi costituisce un incentivo rilevante, ma non finisce qui.

Difatti grazie a questo tipo di programmi le aziende imparano a conoscere meglio i propri clienti e, quindi a personalizzare le offerte basandosi sulle abitudini di acquisto. Questo significa che i consumatori possono godere di un’esperienza più soddisfacente e su misura dei relativi interessi o in base ai brand preferiti.

Inoltre numerosi programmi fedeltà offrono accesso prioritario a promozioni speciali e eventi esclusivi, costruendo così una relazione più profonda e gratificante tra brand e cliente.

Cosa spetta alle aziende?

Da un punto di vista aziendale, invece, l’utilizzo di programmi e carte fedeltà online si traduce come una efficace strategia di consolidamento della clientela. La raccolta dei dati d’acquisto, anonimizzata e protetta dalle principali norme vigenti in materia di privacy, fornisce ai brand informazioni preziose su ciò che i clienti apprezzano maggiormente e sulle loro abitudini d’acquisto.

Per di più le aziende possono sfruttare la possibilità di ricevere feedback in tempo reale, facilitando così la crescita di una “relazione” vantaggiosa per entrambi gli attori, cioè clienti e brand.

Questi vantaggi aumentano ulteriormente quando le aziende partecipano a programmi fedeltà multi-partner, cioè iniziative promosse da una piattaforma che raccoglie tanti brand in una sola grande raccolta punti. Si tratta di una strategia nota come “win-win”, cioè un modo di fare pubblicità grazie al quale tutti gli attori, cioè azienda promotrice, negozi partner e clienti, guadagnano benefici per ogni acquisto effettuato.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO