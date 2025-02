C&C a Fiera Didacta Italia 2025, workshop ed esperienze interattive dal 12 al 14 marzo a Firenze

Non sarà una fiera come le altre per C&C che quest’anno a Fiera Didacta Italia, dal 12 al 14 marzo a Firenze, porterà non solo la formazione ma anche tante esperienze interattive tutte da vivere allo stand K12 del Padiglione Spadolini, piano inferiore di Fortezza da Basso.

Grazie alla presenza dei suoi tantissimi partner, C&C, azienda leader in Italia nella fornitura di dispositivi e servizi a supporto della didattica per scuole di ogni ordine e grado – ha organizzato oltre 100 workshop per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra innovazione, formazione e networking.

Nel corso di Didacta, uno degli eventi più attesi del settore Education in Italia, lo spazio espositivo di C&C sarà un punto di riferimento per i professionisti e gli appassionati del settore, con un’area dedicata alla scoperta delle ultime soluzioni e tecnologie. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una serie di workshop esclusivi, guidati da esperti e teacher certificati, su tematiche chiave come inclusione, AI, mondo del lavoro, coding, ecosostenibilità, creatività, realtà virtuale e robotica oltre che conoscere soluzioni e app per gestire la tecnologia in aula.

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra presenza a Didacta con uno stand ampio e dinamico dotato di tre aree workshop e un anfiteatro di oltre 70mq dove ospiteremo tantissimi eventi. Il nostro obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza di valore, combinando esposizione di prodotti, formazione e interazione diretta con gli esperti – ha dichiarato Joshua Miolli, Education Business Manager di C&C – Daremo spazio a tutte le novità per la didattica con Adobe, ClassVR, Epson, Google, Jamf, Lenovo e Wacebo. Non mancheranno esperienze interattive con la robotica di Comau e SAM Labs e musica per tutti i gradi di istruzione grazie a StrumentiMusicali.net. Lo stand di C&C sarà anche spazio di confronto e formazione sul PNRR con esperti del settore per chiarire le norme, approfondire i regolamenti e promuovere lo scambio di buone pratiche”.

Focus anche su Campus Didattici, laboratori professionalizzanti e ambienti innovativi per l’infanzia insieme alla proposizione di progetti educativi interdisciplinari per le scuole di ogni ordine e grado.

