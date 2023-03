C&C Apple Premium Partner a Didacta 2023, a Firenze il più grande appuntamento dedicato alla scuola del futuro

Formazione, workshop immersivi e tante novità per la didattica.

C&C torna a Fiera Didacta Italia, in programma dall’8 al 10 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze, con oltre 50 appuntamenti per la formazione dei docenti e dirigenti, dedicata all’innovazione digitale a scuola. Dimensioni raddoppiate per lo stand di C&C Apple Premium Partner che vedrà al suo interno ben due sale dedicate ai workshop, un’aula con tavoli interattivi, per scoprire insieme ai principali partner di C&C le novità della Next Generation Classroom e dei Next Generation Labs, e uno spazio di confronto e formazione sul PNRR con esperti del settore per chiarire le norme, approfondire i regolamenti e promuovere lo scambio di buone pratiche.

Tra gli altri, vi è l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni, gli insegnanti e i dirigenti scolastici in uno dei luoghi di incontro ideali con i principali attori del mondo Education. Durante la tre giorni di fiera, nello stand di C&C (Padiglione Spadolini, piano inferiore, numero 20), un team di Teacher e Sales Specialist sarà a disposizione dei visitatori per illustrare le molteplici soluzioni Edu: dai dispositivi alle piattaforme di gestione, passando per gli ambienti di apprendimento innovativi e le infrastrutture tecnologiche.

Il team Edu di C&C sarà a disposizione anche per supportare le scuole nella concretizzazione di progetti PNRR, per sfruttare al meglio i fondi disponibili utili all’innovazione didattica.

Forte dell’esperienza dei suoi docenti, formatori certificati Apple, C&C condurrà i visitatori in un percorso che permetterà di conoscere tutte le novità e le soluzioni per una didattica digitale innovativa e coinvolgente.

Per partecipare ai workshop formativi di C&C è necessario iscriversi dal sito di Didacta, all’interno del programma di enti e aziende.

