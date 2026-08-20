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20.08.2026

Cedolino NoiPa, pagamento emissione speciale 20 agosto: ecco per chi

Redazione
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Il calendario

Non solo arretrati: il mese di agosto è costellato da appuntamenti per molti docenti relativi a emissioni e pagamenti su NoiPa, oltre alla busta paga mensile. Come abbiamo scritto, il 10 agosto c’è stata un’emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari.

Oggi, 20 agosto, è previsto l’accredito.

Il calendario

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali sono gli ultimi giorni di agosto da segnare in rosso.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati di docenti e Ata emessi giorno 11.

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