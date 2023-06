Cena di fine anno, gli studenti fanno svolgere un test sulla classe ai docenti con tanto di voto. Il VIDEO che sta spopolando

In questi giorni sono terminate le attività didattiche in tutte le regioni d’Italia. Come da tradizione, docenti e studenti insieme hanno passato le ultime ore prima del suono della campanella in festa, tra un momento goliardico e un altro.

Abbiamo raccontato di una classe del milanese che ha omaggiato la propria docente citando la scena finale de L’attimo fuggente, con Robin Williams, in cui gli studenti dedicano al loro amato professore la poesia di Walt Whitman “Oh capitano! Mio capitano” salendo sui banchi. GUARDA IL VIDEO

Un altro video sta spopolando su Tik Tok, quello in cui degli studenti durante la cena di fine anno fanno svolgere un compito ai docenti. Le domande del test? Riguardano la vita di classe. E, come è giusto che sa, ogni prof ha avuto anche un voto finale.

GUARDA IL VIDEO