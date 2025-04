Cerchi lavoro? Buttati sul green, l’80% delle aziende cerca profili su salvaguardia ambiente e risparmio energetico: lo dice Unioncamere

Le competenze green sono sempre più richieste dalle imprese: l’80% delle assunzioni passa per i contenuti che hanno a che fare con la salvaguardia dell’ambiente e risparmio dell’energia. Il dato emerge dal nuovo volume “Le competenze green” del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dallo studio risulta che la domanda di lavoratori con attitudine al risparmio energetico e formati alla sostenibilità ambientale è aumentata di 1,2 punti percentuali rispetto al 2024, arrivando a riguardare oltre 4,4 milioni di assunzioni, pari all’80,6% del totale delle entrate programmate. Inoltre, per il 42,9% dei profili ricercati la competenza green è ritenuta necessaria con un grado elevato.

L’attitudine green, scrive l’Ansa, è necessaria per gran parte dei mestieri legati al comparto dell’edilizia, quali ad esempio i tecnici delle costruzioni civili (competenze richieste con elevata importanza al 66,6% delle entrate) e i tecnici della gestione dei cantieri edili (65,7%).

Ma questa competenza è decisiva ai fini dell’assunzione anche di tecnici meccanici (67,1%), specialisti in scienze economiche (66,4%), ingegneri energetici e meccanici (65,6%).

Il problema è che persistono grosse difficoltà di reperimento delle imprese: anzi, sono in costante aumento, tanto che nel 2024 hanno riguardato il 49,4% delle entrate, quota che arriva al 51,5% quando sono necessarie con elevato grado di importanza.

Dallo studio emerge poi che il possesso dell’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale è considerata fondamentale per l’assunzione a prescindere dal livello di istruzione: si osservano le richieste maggiori per il personale con una formazione tecnologica superiore (è necessaria per il 90,2% delle entrate con un titolo ITS Academy), ma la domanda rimane elevata anche per chi è in possesso di una qualifica o un diploma professionale (85,3%), di una laurea (84,3%) o di diploma di livello secondario (82,7%).

Tra gli indirizzi di laurea cui è associata una più elevata domanda di attitudine green si evidenziano gli altri indirizzi di ingegneria, scienze biologiche e biotecnologie, ingegneria industriale, ingegneria civile e architettura, agrario, agroalimentare e zootecnico e scienze della terra.