Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Eipass, per quali lavoratori della scuola è requisito?

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale è ormai requisito di accesso per tutti i profili del personale ATA, ad eccezione del collaboratore scolastico. Lo scioglimento della riserva per chi è inserito in graduatoria ATA III fascia avviene dal 28 aprile al 9 maggio.

La certificazione è requisito anche per i candidati al concorso Dsga: in particolare, viene specificato: “I candidati che non siano in possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale prevista sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguirla entro la data di immissione in ruolo”.

Cosa vuol dire? Che gli aspiranti che siano sprovvisti di tale certificazione possono comunque accedere alle prove concorsuali con riserva, purché conseguano il titolo richiesto entro la data di immissione in ruolo. Questo viene specificato anche nelle Faq predisposte dal Mim.

Con il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, sono stati definiti i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare:

Rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.

Deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

Certificazione registrata presso Accredia.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La CIAD EIPASS STANDARD rilasciata da Certipass è in linea con le normative europee in materia ed è riconosciuta da Accredia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Certificazione di alfabetizzazione digitale, quale conseguire?

Include corso on line + 7 esami con supervisore da remoto

Include corso online + 7 esami in autonomia senza supervisore

Più 1 esame di convalida con supervisore da remoto

Dedicato a chi ha già completato la certificazione 7 Moduli User 5.0 o 6.0

Include 1 esame con supervisore da remoto.

Va sostenuto un esame per ogni modulo da remoto con supervisore Eipass da prenotare 5 giorni prima. Gli esami possono essere svolti nei seguenti orari: 9.30/13.00 e 16.00/18.00.