Cessazioni dal servizio, al via la rilevazione delle posizioni dei pensionandi: termine ultimo 9 gennaio 2026

Con riferimento alla circolare sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026, il MIM ha avviato un monitoraggio sulle posizioni dei pensionandi, secondo criteri convenuti con l’INPS, rivolto agli USR e le Istituzioni scolastiche interessate dalla procedura.

Uffici regionali e segreterie scolastiche dovranno indicare, nell’ambito della platea condivisa con l’INPS, per ciascun codice fiscale di propria competenza, una serie di informazioni finalizzate ad individuare lo stato di lavorazione delle diverse posizioni tramite la funzionalità SIDI che sarà disponibile al percorso SIDI “Fascicolo Personale Scuola – Comunicazione servizi INPS – Rilevazione posizione pensionandi”.

Non sono compresi nel monitoraggio i dirigenti scolastici, ad eccezione dei pensionandi d’ufficio per aver raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, i quali possono presentare domanda fino al 28 febbraio 2026, e le eventuali domande cartacee previste dalla circolare n. 205851 del 25 settembre 2025 per le cessazioni dal servizio.

Nel dettaglio, l’utente dovrà indicare se:

la pratica di pensione è stata completata;

la pratica di pensione è stata parzialmente lavorata;

la pratica di pensione non è stata ancora lavorata;

se sono stati definiti e trasmessi i provvedimenti ante subentro eventualmente giacenti.

Inoltre, è presente un campo in cui è possibile segnalare se la posizione non è stata completata perché in attesa dell’esito della pratica di riscatto della laurea e/o riscatto e computo da parte di INPS.

Le posizioni dei pensionandi dovranno essere gestite entro la data ultima del 9 gennaio 2026.

LA NOTA