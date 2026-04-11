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Docenti
11.04.2026
Aggiornato il 08.04.2026 alle 12:09

Che cos’è la didattica all’aperto? Come inserirla nella pratica quotidiana?

Redazione
Indice
Il bisogno di esperienze reali e multisensoriali
Ripensare gli spazi educativi: dai cortili alle opportunità didattiche
Il ruolo dell’adulto tra ascolto e accompagnamento
Il corso

Sempre più spesso si parla di scuola in natura, ma nella pratica quotidiana molti docenti si trovano senza modelli, strumenti e tempi per progettare davvero attività all’aperto. Il rischio è che tutto si riduca a uscite occasionali, senza un reale valore didattico.

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Sempre più spesso ci interroghiamo su come rendere la scuola un luogo realmente significativo per i bambini e i ragazzi. In un contesto scolastico dove si moltiplicano richieste, programmi e tecnologie, emerge con forza un bisogno condiviso: offrire agli alunni esperienze autentiche, capaci di mettere in gioco mente, corpo e relazioni. Una risposta possibile arriva da un’idea tanto antica quanto rivoluzionaria: tornare a fare scuola in natura.

Il bisogno di esperienze reali e multisensoriali

L’ambiente naturale rappresenta un contesto di apprendimento dinamico e reale, capace di attivare tutti i sensi e stimolare curiosità, concentrazione e partecipazione. Le ricerche scientifiche confermano i benefici cognitivi, emotivi e fisici dello stare all’aperto, soprattutto nei primi anni di vita. In questo scenario, emerge l’esigenza per insegnanti ed educatori di trovare nuovi modi per portare l’esperienza educativa fuori dalle aule, restituendo centralità al corpo, al movimento e alla percezione.

Ripensare gli spazi educativi: dai cortili alle opportunità didattiche

Troppo spesso i giardini scolastici e i cortili vengono considerati luoghi accessori, destinati allo sfogo o alle pause. Ma quegli stessi spazi, se osservati con occhi diversi, possono diventare veri e propri “campi di esperienza” dove sperimentare apprendimenti trasversali. C’è bisogno di una nuova progettualità che sappia trasformare lo spazio esterno in un ambiente educativo quotidiano, strutturato e intenzionale, in continuità con le attività svolte all’interno.

Il ruolo dell’adulto tra ascolto e accompagnamento

Educare in natura significa anche ripensare il proprio ruolo di insegnante: non più solo trasmettitore di saperi, ma esploratore, osservatore e guida. Servono strumenti pratici, competenze relazionali e una sensibilità nuova per cogliere le domande dei bambini, sostenere il loro agire autonomo e costruire con loro percorsi significativi. In questo senso, è fondamentale che i docenti si sentano accompagnati in un percorso di formazione che favorisca il cambiamento culturale e professionale richiesto da una scuola più aperta, dialogica e vicina alla vita.

Il corso

Su questi argomenti il corso Fare scuola in natura. Teoria e pratica dell’outdoor education, a cura di Claudia Ottella, in programma dal 10 aprile.

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