Scuola e cultura, in Friuli-Venezia Giulia un progetto per salvare la memoria didattica “nascosta” nelle aule

La scuola italiana ha molto da raccontare. E non solo nella vita di tutti i giorni – con docenti e personale scolastico impegnati a formare i cittadini di domani – ma anche nelle memorie che per anni restano custodite in classe, e possono diventare un patrimonio prezioso per tracciare una storia della didattica nel nostro Paese. Verte su questo il progetto del Friuli-Venezia Giulia dedicato ai musei scolastici.

“Ci sono strumenti scientifici rimasti per anni nei laboratori“, scrive UdineToday, “macchine e materiali tecnici che raccontano l’evoluzione dell’insegnamento, archivi scolastici capaci di restituire la memoria di generazioni di studenti. Un patrimonio spesso poco visibile, custodito dentro gli istituti superiori, che ora diventa museo. Udine e la sua provincia sono al centro del progetto regionale“.

“Dei nove percorsi finanziati”, prosegue la testata, “cinque riguardano infatti scuole del territorio udinese: tre in città, una a Gemona del Friuli e una a Cividale del Friuli. Lo stanziamento complessivo messo a disposizione dalla Regione è di 125 mila euro”. A Udine, in particolare, “i progetti coinvolgono tre istituti simbolo: il liceo scientifico ‘Marinelli’, l’Isis ‘Malignani’ e l’Isis ‘D’Aronco’“.

“Al ‘Marinelli’ sarà valorizzato il ‘Musma’, il Gabinetto di Fisica e Archivio storico degli studenti“, si legge ancora. “All’Isis ‘Malignani’ il progetto riguarda invece il Museo dell’Elettrotecnica e il Museo dell’Elettronica e Informatica. Una raccolta che si intreccia con la storia tecnica e industriale di Udine, e con il ruolo che la scuola ha avuto nella formazione di generazioni di tecnici”.

“L’Isis ‘D’Aronco’ lavorerà invece a un Museo identitario dell’istituzione scolastica. Per quanto riguarda gli istituti della provincia”, conclude UdineToday, “a Gemona del Friuli il progetto riguarda il Museo dell’Informatica dell’istituto ‘Magrini-Marchetti’, mentre a Cividale del Friuli l’Isis ‘Paolino d’Aquileia’ svilupperà il museo scolastico MuMa – Museo del Fare Antonio Mattioni”.

