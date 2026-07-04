Registrati
Diretta video

Scuola Talk | Carta del docente allargata ai trasporti, occasione sprecata?

guarda
Docenti
04.07.2026

Competenze relazionali del docente: come instaurare dialogo e migliorare il rapporto con gli studenti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La gestione delle dinamiche relazionali
Il corso

Ti capita di parlare in classe senza sentirti davvero ascoltato? Di non capire cosa passa davvero nella testa dei tuoi alunni? Forse non è questione di autorevolezza, ma di distanza. Il dialogo non si improvvisa: si costruisce, si allena, si guida.

Vai al corso

La didattica della relazione insegnante-alunno pone le sue basi sul fatto che la dinamica relazionale è tipicamente asimmetrica, in quanto prevede una distanza pedagogica tra emittente e ricevente. In altre parole il sistema discente e il sistema docente vivono di codici diversi, di meccanismi di significazione e di interpretazione diversi, la cui sintesi è il dialogo. L’approccio dialogico è dunque quello che ricompone un equilibrio.

La gestione delle dinamiche relazionali

Un tipo di competenza, quella di gestione delle dinamiche relazionali, che torna utile sia dentro l’aula, con i propri alunni, che fuori dall’aula, nelle relazioni tra colleghi o con il dirigente.

Quali meccanismi portano al conflitto nel contesto di lavoro e quali strategie sono funzionali a risolverlo con focus sui meccanismi interni? Quali strategie per affrontare in modo diversificato conflitti relazionali in cui ci troviamo coinvolti direttamente o che dobbiamo gestire per il nostro ruolo istituzionale?

Quante volte capita che qualche collega ti faccia innervosire e provochi un senso di malessere? Come affrontare persone autoritarie con la battuta pronta cui non sai rispondere prontamente? Come rispondere al dirigente che continua ad assegnarci compiti che non rientrano nel tuo ruolo? Negoziare va sempre bene? Essere disponibili a cedere aiuta a risolvere i problemi di relazione? Queste sono alcune situazioni e dubbi che i docenti raccontano come problematici, in cui il vissuto personale è negativo.

Il corso

Su questi argomenti il corso Strategie di gestione delle dinamiche relazionali, in programma dal 6 luglio, a cura di Claudia Matini.

Scopo del corso online è di approfondire le dinamiche relazionali che portano al conflitto, aperto o latente, nel contesto di lavoro e proporre strategie funzionali a risolverlo.

Didattica

Intelligenza artificiale a scuola, scadenze Ai Act ad agosto: cosa prevede? I corsi

Cosa sono le funzioni esecutive? Perché ai docenti di matematica serve saperlo?

Una esperienza di inclusione che vale la pena di conoscere (e magari di replicare)

Dop a scuola, i rimproveri spesso servono a poco: ecco come agire e come conoscere il disturbo oppositivo provocatorio

Matematica a scuola, muro insormontabile? Ecco cosa può bloccare gli studenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Riconoscimento anno 2013, Barbacci: “C’è un diritto e va finanziato”. Fracassi: “Serve investimento straordinario per valorizzare il lavoro”

Daniele Di Frangia

Contratto scuola 2025/27, Castellana (Gilda) frena gli entusiasmi: “Abbiamo firmato, ma con questo sistema non si recupera il gap”

Valerio Musumeci

Papa Leone a Lampedusa, un messaggio di speranza per i migranti. Schifani: “Un segnale forte per i siciliani”

Redazione

Trattenimento in servizio oltre i 67 anni: la regola vale anche per i docenti precari

Francesco Orecchioni
vai alla ricerca avanzata