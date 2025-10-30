Che differenza c’è tra Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto

La scuola in quanto comunità educante è un’istituzione complessa nella misura in cui agiscono in essa molteplici attori interagenti fra loro in un contesto dinamico e in continuo cambiamento, al fine di assicurare una gestione efficiente, promuovere un ambiente positivo per l’apprendimento e garantire dei risultati educativi efficaci e inclusivi.

Differenza tra collegio dei docenti e consiglio d’istituto

Al fine di far interagire i diversi attori che operano nella scuola, oltre alla figura del dirigente scolastico che ha il compito di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione, sono presenti:

• Il collegio dei docenti si occupa della didattica e dell’organizzazione pedagogica;

• Il Consiglio d’istituto che gestisce gli aspetti amministrativi, finanziari e organizzativi della scuola.

Il collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, è presieduto dal dirigente scolastico che chiama a verbalizzare un elemento del collegio stesso.

Il collegio dei docenti è responsabile dell’organizzazione didattica e educativa e ha il compito di organizzare, progettare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’istituto oltre a deliberare su tutti gli aspetti tecnici di carattere educativo.

Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta sempre in orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni

Il Consiglio d’istituto

È l’organo collegiale dove vi partecipano i rappresentanti di tutto il personale scolastico (dirigente scolastico componente di diritto, docenti e personale ATA) oltre ai genitori e agli studenti questi ultimi esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.

Ogni categoria elegge i suoi rappresentanti, gli eletti convocati per la prima volta dal dirigente scolastico e come primo adempimento eleggono:

• Il presidente che per legge deve essere un genitore che a sua volta nomina un segretario fra i componenti del consiglio stesso;

• La giunta esecutiva presieduta da dirigente scolastico, con il compito di predisporre gli argomenti da trattare in consiglio.

Il consiglio ha il compito di adottare gli indirizzi generali dell’istituzione scolastica e di deliberare il regolamento interno che disciplina la vita dell’istituzione scolastica; dura in carica tre anni scolastici e si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Competenze del collegio dei docenti

Elabora il PTOF, adotta i libri di testo, delibera eventuali progetti educativi, i corsi di aggiornamento e i criteri generarli per la valutazione degli alunni, programma e attua le iniziative ritenute più opportune per il sostegno degli alunni disabili, valuta l’andamento dell’azione didattica per verificarne l’efficacia e ove occorresse apportare delle modifiche, propone e promuove iniziative d’aggiornamento, propone e organizza corsi di recupero per gli alunni in difficoltà

Competenze consiglio d’istituto