Che titolo bisogna avere per fare l’insegnante di sostegno?

Con il decreto ministeriale del 30 settembre del 2011, sono stati definiti i criteri e le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno al fine di preparare i docenti a svolgere il delicato compito di supportare i soggetti diversamente abili nel loro percorso di studio.

Percorso per conseguire la specializzazione sostegno

Chi intende diventare docente di sostegno, dopo aver conseguito il titolo di studio specifico per l’insegnamento in un determinato ordine di scuola, deve intraprendere un percorso specifico selettivo, volto ad accertare le sue competenze su:

• Didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

• Empatia e intelligenza emotiva;

• Creatività e pensiero divergente;

• Aspetti organizzativi e giuridici correlati al regime di autonomia delle

istituzioni scolastiche.

Come accedere al percorso per docente di sostegno

Per accedere al percorso universitario, per diventare docente di sostegno, bisogna superare una prova selettiva articolata in:

• Un test preliminare;

• Una o più prove scritte ovvero pratiche;

• Una prova orale.

Superata la suddetta prova, si è ammessi a frequentare un corso della durata di circa 8 mesi. Al termine del quale, superato l’esame finale e conseguiti 60 crediti formativi, il docente è specializzato sul sostegno e può partecipare al concorso specifico.

Partecipazione al concorso

I docenti che hanno conseguito la specializzazione, possono partecipare al concorso per il reclutamento sui posti di sostegno, la cui procedura transitoria, dovrebbe terminare entro il 31 dicembre del 2025 ed essere avviata una procedura ordinaria per gli anni successivi al 2025.

Insegnanti di sostegno senza specializzazione

Da un certo periodo sono nominati supplenti, su posti di sostegno, docenti senza titolo di specializzazione, in ossequio a quando disposto dall’art. 12 comma 9 dell’O.M. 88 del 2024 che testualmente afferma: “In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.”

Corsi Indire

Entro il 2025, l’INDIRE è stato autorizzato a svolgere dei percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, ai suddetti corsi possono partecipare soltanto due categorie di docenti:

• Coloro che hanno conseguito il titolo all’estero e sono in attesa di riconoscimento, o che hanno rinunciato a un contenzioso relativo alla mancata conclusione del riconoscimento;

• Coloro che hanno svolto tre anni di servizio sul sostegno nei 5 anni precedenti anche senza titolo di specializzazione.