Chi sarà il prossimo Ministro dell’Istruzione? [VIDEO]

Mentre procedono le consultazione per la formazione del nuovo Governo, cresce la curiosità di sapere chi potrebbe essere il nuovo Ministro dell’Istruzione.

Fare previsioni è molto difficile anche perché c’è ancora da capire se Mario Draghi opterà per un politico o per un tecnico.

Per intanto è ormai certo il sostegno di PD, Italia Viva, Forza Italia e Lega, mentre c’è ancora qualche dubbio sul voto finale del M5S che sta aspettando l’esito della consultazione sulla piattaforma Rousseau.

Resta il fatto che negli ultimi sondaggi il presidente incaricato Draghi godrebbe in della fiducia di un buon 70% degli Italiani.

Nel nostro video le ultime anticipazioni sul nome del Ministro dell’Istruzione che, comunque, potrebbe essere persona interessata ai temi della valutazione del sistema scuola.